deadline day

Transfers: Ilkay Gündogan wechselt von Manchester City zu Galatasaray Istanbul

  • Veröffentlicht: 01.09.2025
  • 21:21 Uhr
  • ran.de

Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode wechselt Ilkay Gündogan von der Premier League zum Meister der Süper Lig.

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan verlässt nach Informationen von ran am Deadline Day Manchester City und wechselt in die Türkei zu Galatasaray Istanbul.

Der Routinier war erst zur vergangen Saison nach einem einjährigen Intermezzo beim FC Barcelona zu den Skyblues zurückgekehrt, wo er zuvor sieben erfolgreiche Jahre verbracht hatte.

Aktuell aber fehlt dem 34-Jährigen unter Trainer Pep Guardiola die sportliche Perspektive.

Gündogan folgt Sane und Osimhen zu Galatasaray

Der 82-malige Nationalspieler, der 2024 seine Länderspielkarriere beendete, ist längst nicht der erste hochkarätige Transfer von "Gala" in diesem Sommer.

Zuvor schon wechselte Leroy Sane an den Bosporus, später wurde Victor Osimhen für die türkische Rekordsumme von 75 Millionen Euro fest verpflichtet.

