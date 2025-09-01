Transfers: Ilkay Gündogan wechselt von Manchester City zu Galatasaray Istanbul

Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode wechselt Ilkay Gündogan von der Premier League zum Meister der Süper Lig.

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan verlässt nach Informationen von ran am Deadline Day Manchester City und wechselt in die Türkei zu Galatasaray Istanbul.

Der Routinier war erst zur vergangen Saison nach einem einjährigen Intermezzo beim FC Barcelona zu den Skyblues zurückgekehrt, wo er zuvor sieben erfolgreiche Jahre verbracht hatte.

Aktuell aber fehlt dem 34-Jährigen unter Trainer Pep Guardiola die sportliche Perspektive.