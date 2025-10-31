Anzeige
Fußball

Türkei und der Wettskandal: 149 Schiedsrichter gesperrt

  • Aktualisiert: 31.10.2025
  • 16:51 Uhr
  • SID

Im türkischen Fußball sorgt die Suspendierung zahlreicher Schiedsrichter wegen unerlaubter Sportwetten für Aufsehen.

Wie der nationale Verband TFF am Freitag mitteilte, verhängte die Disziplinarkommission Sperren gegen 149 Referees, gegen drei weitere werde noch ermittelt.

Die Dauer der Sperren beträgt acht bis zwölf Monate.

TFF-Präsident Ibrahim Haciosmanoglu stellte bereits drastischere Folgen in Aussicht. "Schiedsrichter zu sein, ist ein ehrenvoller Beruf", sagte er: "Wer diese Ehre beschmutzt, wird nie wieder Teil des türkischen Fußballs sein." Die TFF wirft den Schiedsrichtern die Platzierung von Wetten vor, der Verband ließ aber offen, ob die nun Bestraften auch Wetten auf Spiele abgeschlossen hatten, die sie selbst leiteten.

In einer umfassenden Untersuchung gegen insgesamt 571 Referees hatte sich herausgestellt, dass 371 von ihnen über Wettkonten verfügten und 152 diese auch aktiv genutzt hatten. 22 der Offiziellen – sieben Hauptschiedsrichter und 15 Assistenten – sind in der Süper Lig tätig, der höchsten türkischen Spielklasse.

Insgesamt zehn Schiedsrichter sollen jeweils mehr als 10.000 Wetten platziert haben, 42 von ihnen wetteten auf mehr als 1000 Spiele. Parallel zu den Verbandsmaßnahmen hat die Staatsanwaltschaft in Istanbul eigene Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige
Anzeige
Weitere Inhalte
Ito ist auf dem Weg zurück
News

FC Bayern: Ito zurück im Teamtraining

  • 31.10.2025
  • 17:32 Uhr
Kircher zeigt sich offen für neue Ideen
News

"VAR light" im Pokal? Schiri-Chef offen für neue Ideen

  • 31.10.2025
  • 16:24 Uhr
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 31.10.2025
  • 16:13 Uhr
Ransford Königsdörffer will wieder treffen
News

Platzt der Knoten bei Königsdörffer? "Lechzt nach diesem Tor"

  • 31.10.2025
  • 16:09 Uhr
Wück traf mit den DFB-Frauen im Sommer schon auf Spanien
News

Wück: Nations-League-Titel wäre "Krönchen" für Umbruch

  • 31.10.2025
  • 16:01 Uhr
Führungsspieler des BVB: Can (r.) und Schlotterbeck
News

Schlotterbeck fehlt BVB - Überraschung um Can

  • 31.10.2025
  • 15:32 Uhr
Zuletzt in der Kritik: Gerardo Seoane
News

Nach Ende in Gladbach: Seoane kehrt nach Bern zurück

  • 31.10.2025
  • 15:27 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im TV und kostenlosen Joyn-Livestream

  • 31.10.2025
  • 15:24 Uhr
Borussia Dortmund v 1. FC Köln - Bundesliga
News

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund heute live: Bundesliga im TV, im Livestream und im Ticker

  • 31.10.2025
  • 15:23 Uhr
Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 31.10.2025
  • 15:23 Uhr