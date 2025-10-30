Der Wettskandal in der Türkei zieht seine Kreise. Laut FIFA-Regularien könnte der türkischen Nationalmannschaft nun sogar der Ausschluss von der Fußball-WM drohen. Eine Fußball-WM ohne die Türkei? Zugegeben: Nur Personen, die älter als 23 Jahre sind, haben die Türkei schon einmal bei einer Fußball-WM spielen sehen. So lange ist der dritte Platz bei der WM 2002 in Japan und Südkorea mittlerweile her. WM 2026: Ticket-Info - das müssen die Fans wissen

WM-Qualifikation: Überblick über Tabellenstände, Spielpläne und qualifizierte Teams Seitdem hat sich das Land nicht mehr für die Endrunde der FIFA-Weltmeisterschaft qualifizieren können. Bis jetzt. Denn in der diesjährigen Qualifikations-Runde hat die Türkei in Gruppe E noch immer Chancen auf den Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation. Platz zwei und der Weg über die Playoffs ist dabei so gut wie sicher. Doch ausgerechnet jetzt erschüttert das Land ein gewaltiger Wettskandal. Hunderte Schiedsrichter sollen aktiv an Sportwetten teilgenommen haben.

Türkischer Nationalmannschaft droht WM-Ausschluss Der Fernsehsender "Habertürk" berichtet unter Berufung auf Justizkreise, dass es auch Ermittlungen gegen Spieler und Vereine geben soll. Demnach soll es Untersuchungen gegen insgesamt 3.700 Spieler geben, ein Disziplinarverfahren soll offenbar eingeleitet werden. Laut dem österreichischen Sportportal "oe24" könnte sich der Skandal auch auf die Nationalmannschaft auswirken. Demnach ist ein Ausschluss von der anstehenden Fußball-WM 2026 laut FIFA-Regularien möglich. So kann die FIFA wohl den Verband ausschließen, wenn dieser die Integrität des Sports gefährdet. Außerdem müssen Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre mit Geldstrafen sowie Sperren und der Verband mit weiteren Sanktionen rechnen.

