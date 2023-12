Carlos Zambrano reagiert süffisant auf Vorwürfe von Robert Lewandowski

Als Robert Lewandowski neulich von einem polnischen Sportmagazin nach dem unangenehmsten Gegenspieler in seiner Karriere befragt wurde, fiel seine Wahl auf Carlos Zambrano. "Alles, was er wollte, war, mir die Beine zu brechen", sagte der heutige Stürmer des FC Barcelona über den Peruaner. Der ehemalige Schalker und Frankfurter hat sich nun in seiner Instagram-Story zu diesen Vorwürfen geäußert und sehr gelassen reagiert. "Lieber Robert Lewandowski, danke, dass du mich mit so viel Liebe in Erinnerung hast", schrieb er mit einem Schuss Ironie. "Das ist Fußball, mein Freund. Wir spielen immer hart und lassen all unser Leben auf dem Platz, jedoch nie mit Bosheit. Ich respektiere dich für deine außergewöhnliche Professionalität und Kollegialität. Es war mir eine Ehre, gegen dich zu spielen. Viel Erfolg und liebe Grüße." Beide Spieler trafen in der Bundesliga fünfmal aufeinander. Lewandowski bliebt jedes mal ohne Tor. Zambrano ärgert mittlerweile bei den Boca Juniors die gegnerischen Stürmer. © Getty Images