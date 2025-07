In Europas Top-Ligen steht das Sommer-Transferfenster vor der Tür. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

+++ 16. Juli, 07:45 Uhr: Real Madrid will David Alaba offenbar loswerden +++

+++ 17. Juli, 10:15 Uhr: Liverpool fragt wohl wegen Real-Star Rodrygo an +++

Sein Klub Sporting Lissabon habe wohl das letzte Angebot der "Gunners" über 63,5 Millionen Euro plus weitere zehn Millionen Euro an Boni akzeptiert. Darüber hinaus soll der Spielerberater offenbar seine Provision reduzieren.

Nach dem Titelgewinn hat Liverpool zuletzt schon einige Transfers abgewickelt, so kam unter anderem Florian Wirtz aus Leverkusen.

Laut "ESPN" ist Liverpool wohl in das Werben um den 24-Jährigen eingestiegen und der englische Meister soll sogar schon Kontakt zu Real aufgenommen haben. Rodrygos Vertrag in Madrid läuft noch bis zum Sommer 2028, entsprechend wäre er trotz mangelnder Perspektive bei Real wohl kein Schnäppchen.

Konkrete Angebote gibt es bisher wohl nicht. Interesse soll zuletzt aus Saudi-Arabien gekommen sein, wo Al-Ittihad dem österreichischen Nationalspieler angeblich ein Jahresgehalt von über 20 Millionen Euro in Aussicht gestellt hat.

Alaba spielte zu Beginn seiner Zeit in Spanien eine wichtige Rolle bei den Blancos und gewann zweimal die Champions League sowie zweimal die Meisterschaft.

David Alaba steht wohl vor dem Aus bei Real Madrid : Wie das spanische Portal "fichajes.net" berichtet, sucht Real-Präsident Florentino Perez noch in diesem Sommer einen Abnehmer für den Österreicher.

Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler kam in der Rückrunde vermehrt zum Einsatz und erzielte bei 15 Premier-League-Einsätzen drei Tore.

Klubs aus der Bundesliga - darunter der BVB -, Premier League und Serie A zeigen demnach Interesse am U21-Europameister, die die englische Nationalmannschaft als Kapitän zum Titel führte.

Rodrygo selbst, der im Angriff von Real nur noch die Nummer vier ist, soll übrigens in der spanischen Hauptstadt bleiben wollen.

Ihr Interesse hinterlegt haben sollen zudem Manchester City und der FC Arsenal. Auch mit dem FC Bayern wurde er bereits in Verbindung gebracht.

+++ 05. Juli, 17:03 Uhr: Nächster Top-Klub streckt die Fühler nach ter Stegen aus +++

Der FC Barcelona plant nicht mehr mit Marc-Andre ter Stegen - das machte der spanische Topklub dem Torhüter wohl klar. Mit Joan Garcia verpflichteten die Katalanen bereits einen Nachfolger. Zudem verlängerte man den Vertrag von Wojciech Szczesny.

Für ter Stegen bahnt sich ein Abschied an - nach Galatasaray Istanbul meldet nun ein weiterer Verein Interesse an dem Deutschen. Mit Inter Mailand soll der Champions-League-Finalist der Vorsaison bei dem 33-Jährigen anklopfen, wie "Diario Sport" berichtet. Demnach soll er den Platz von Yann Sommer einnehmen, dessen Zukunft in Mailand unklar ist.

Der spanischen Sportzeitung zufolge plant Inter, in den nächsten Tagen das erste Angebot für ter Stegen abzugeben. Klar ist: Barcelona wird ihm keine Steine in den Weg legen. Dennoch ist fraglich, ob der Torhüter den Verein verlassen will.

Laut "Sport Bild"-Informationen beschäftigt er sich zurzeit nicht mit einem Abgang. Sein Vertrag in der spanischen Metropole ist noch bis 2028 gültig - zudem gehört ter Stegen zum Kreis der Topverdiener. Nach Galatasaray und der AS Monaco klopft jedoch mit der "Nerazzurri" der erste Spitzen-Verein an.

Dieser Umstand könnte ter Stegen zum Umdenken bringen, auch weil sein Nummer-eins-Status für die WM 2026 auf dem Spiel steht.