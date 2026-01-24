Ex-Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg hofft auf die Anstellung einer Frau als Cheftrainerin im deutschen Männer-Fußball.

Geht es nach Ex-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, ist die Besetzung eines Cheftrainer-Postens mit einer Frau im deutschen Männer-Fußball überfällig. "Man müsste die Frage stellen, ob sich der Männerfußball endlich zutraut, qualifizierte Frauen anzusprechen und sich ernsthaft mit diesen Personalien zu beschäftigen", sagte die 58-Jährige im Interview mit "Sport1". Letztlich sei es stets "keine Frage des Geschlechts, sondern der Qualität".

Voss-Tecklenburg selbst sei einer Anstellung im Männer-Fußball zudem nicht abgeneigt. "Mit meiner Vita, meinen nachgewiesenen Erfolgen und meiner Expertise hätte ich – wäre ich ein Mann – vermutlich mehr Angebote bekommen", vermutete die Duisburgerin, die einst bereits über zwei Jahre den SV Straelen in der Oberliga trainierte.