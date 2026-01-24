Hamburger SV: Bruder von HSV-Verteidiger Luka Vuskovic beleidigt - So kam es zum Kabinen-Eklat

Das Hamburger Stadtderby mutiert zu einer wenig ansehnlichen Nullnummer. Hitzig wird es erst nach der Partie. Das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV geriet am Freitagabend zu einer nicht allzu spannenden Angelegenheit. Ein Derby, welches sicher nicht lange in Erinnerung bleiben wird, wie HSV-Trainer Merlin Polzin analysierte. Nur eine echte Chance konnte sein Team verzeichnen, als Luka Vuskovic mit einem Kopfball an Pauli-Keeper Nikola Vasilj scheiterte. Vuskovic war es auch, der nach der Partie in den Fokus rückte.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

So zeigte sich der kroatische Innenverteidiger während eines "Sky"-Interviews ungehalten. Als Grund nannte der Youngster, gegnerische Fans hätten seinen wegen Dopings gesperrten Bruder Mario beleidigt. "Ich weiß nicht, was sich die Fans von St. Pauli denken. Es ist respektlos, meine Familie und meinen Bruder anzugreifen. Ich habe nichts Gutes über diese Fans zu sagen“, konstatierte er.

- Anzeige -

HSV: Luka Vuskovic legt sich mit Pauli-Fans an Als sich Vuskovic auf den Weg in die Kabine begab, legte er vor den Pauli-Anhängern symbolisch den Finger auf seine Lippen, forderte sie zum Schweigen auf und musste sogar von seinen Mitspielern beruhigt werden. Nach HSV-Trennung: Kuntz bricht sein Schweigen

HSV auch im Derby torlos: Kommt noch ein neuer Stürmer? Schnell verraucht war der Zorn des Abwehrspielers aber nicht. Laut "kicker" berichteten Augenzeugen, dass Vuskovic beim Gang durch die Katakomben auf den Boden gespuckt haben soll. Dies kam demnach bei Pauli-Verteidiger Karol Mets alles andere als gut an. "So etwas habe ich nie zuvor erlebt und gesehen“, soll er in Richtung Vuskovic geschrien haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen