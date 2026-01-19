- Anzeige -
7. Spieltag in der Europa League

AS Rom vs. VfB Stuttgart: Wer überträgt die Europa League im Free-TV, Livestream? Ergebnis 0:2

  • Aktualisiert: 23.01.2026
  • 00:24 Uhr
  • ran.de

Am 7. Spieltag der Europa League trifft der VfB Stuttgart auf die AS Rom. Wo läuft die Partie im TV und Livestream und wo gibt es einen Liveticker? ran hat die wichtigsten Infos im Überblick.

Inhalt

Update, 22.1., 21:55 Uhr: VfB verliert bei der Roma

Die AS Roma schlägt den VfB Stuttgart mit 2:0 und macht damit einen großen Schritt gen Achtelfinale. Dabei machte heute allen voran die Effizienz den Unterschied, denn allzu mehr nennenswerte Chancen als die beiden Pisilli-Abschlüsse, die zu den Toren führten, hatten die Wölfe prinzipiell nicht. Dabei kamen die Schwaben durchaus wuchtig aus der Kabine zurück und erarbeiteten sich im zweiten Durchgang eine ganze Reihe an hochkarätigen Chancen.

Auch interessant: Europa League: So vermeiden Stuttgart und Freiburg die Playoffs

Alleine Undav ließ aber gleich drei richtig dicke Chancen ungenutzt, was gegen einen so kompakten Gegner, der üblicherweise nur wenig anbietet, eben nicht passieren darf. Obwohl viele Leistungsdaten dem VfB ein starkes Auswärtsspiel attestieren, verpasst der Bundesligist es somit, sich zu belohnen, und braucht nächste Woche einiges an Schützenhilfe, um noch in die Top-Acht zu klettern.

Update, 22.1., 21:55 Uhr: Stuttgart zur Halbzeit in Rom hinten

Europa League live: Rom vs. Stuttgart hier im LIVETICKER verfolgen

Die AS Roma führt zur Pause mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart, was den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelt. Eigentlich war es nämlich ein sehr chancenarmes Match, in dem beide Teams überwiegend mit angezogener Handbremse nach vorne spielten und sich defensiv fast vollständig neutralisierten.

Leichte Vorteile gab es eher für die Schwaben, die allerdings in der entscheidenden Situation von einem einfachen Soulé-Steckpass ausgehebelt wurden, den Pisilli sehenswert zur Führung verwertete. Danach wurde es zwar etwas hektisch, viel Zeit für eine Antwort blieb aber noch nicht. Für die Schwaben heißt es jetzt, sich für die zweiten 45 Minuten zu sammeln. Noch ist die Messe in der Ewigen Stadt sicherlich nicht gelesen.

Update, 22.1., 20:10 Uhr: Aufstellungen da

Rom: Kochalski - Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Jafarguliyev - Pedro Bicalho, Jankovic, Andrade, Joni Montiel, Zoubir - Duran

Stuttgart: Svilar - Celik, Ziolkowski, Ghilardi - Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas, Soulé,  Pellegrini - Ferguson

Europa League live: So seht ihr Stuttgart im TV & Stream

Der VfB Stuttgart gastiert am vorletzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase beim direkten Tabellennachbarn AS Rom.

Die Baden-Württemberger stehen auf Platz 9, die Römer rangieren unmittelbar dahinter. Beide Teams sind in der Europa League derzeit in Topform und entschieden ihre letzten drei Partien jeweils für sich.

Rom setzte zuletzt mit einem 3:0 bei Celtic Glasgow ein Ausrufezeichen, Stuttgart überzeugte im Hochrisikospiel gegen Maccabi Tel Aviv mit einem souveränen 4:1.

ran hat alle Informationen zum Match zusammengefasst.

AS Rom vs. VfB Stuttgart im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Europa-League-Spiel heute statt?

  • Spiel: AS Rom vs. VfB Stuttgart
  • Wettbewerb: Europa League, Ligaphase (7. Spieltag)
  • Datum: 22. Januar 2026
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr
  • Austragungsort: Stadio Olimpico (Rom)
Rom empfängt Stuttgart heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. In dieser Woche ist das Duell zwischen AS Rom und dem VfB Stuttgart dran.

Stuttgart gastiert heute in Rom: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und der AS Rom läuft im Livestream auf RTL+. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Rom empfängt Stuttgart: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu AS Rom vs. VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.de.

AS Rom vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Stream und Ticker heute live: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: AS Rom vs. VfB Stuttgart
  • Wettbewerb: Europa League, Ligaphase (7. Spieltag)
  • Datum und Uhrzeit: 22. Januar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Gian Piero Gasperini (AS Rom), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
