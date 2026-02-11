- Anzeige -
Premier League

Premier League: Tottenham Hotspur trennen sich nach wenigen Monaten von Teammanager

  • Aktualisiert: 11.02.2026
  • 11:57 Uhr
  • SID

Die Tottenham Hotspur haben die Geduld mit Thomas Frank verloren. Der dänische Teammanager muss nach gut einem halben Jahr gehen.

Nach acht Ligaspielen ohne Sieg hat sich der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur von Teammanager Thomas Frank getrennt. Das teilte der Klub am Mittwoch mit - einen Tag nach der 1:2-Niederlage gegen Newcastle United.

Der Däne hatte die Spurs im Sommer vom damals entlassenen Ange Postecoglou übernommen und einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

"Die Ergebnisse und Leistungen haben den Vorstand zu dem Schluss kommen lassen, dass eine Veränderung zu diesem Zeitpunkt der Saison notwendig ist", hieß es in der Mitteilung der Spurs.

Und weiter: "Während seiner gesamten Zeit beim Verein hat Thomas sich mit unerschütterlichem Engagement eingesetzt und alles gegeben, um den Verein voranzubringen. Wir möchten ihm für seinen Beitrag danken und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg."

Spurs entlassen Frank: Thiaw trifft im Spiel vor der Trennung

Nach der vierten Niederlage in den vergangenen sechs Ligaspielen, bei der Nationalspieler Malick Thiaw den Führungstreffer für Newcastle erzielt hatte, rutschte Tottenham auf den 16. Tabellenplatz der Premier League ab und ist nur noch fünf Punkte von den Abstiegsrängen entfernt.

In der Champions League überzeugten die Spurs allerdings, schlossen die Ligaphase auf Platz vier ab und stehen im Achtelfinale.

