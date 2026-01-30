Slot oder Alonso?
FC Liverpool: Arne Slot wohl mit Jobgarantie - vorerst kein Wechsel zu Xabi Alonso
- Veröffentlicht: 30.01.2026
- 22:01 Uhr
- Malte Ahrens
Liverpool durchlebt nach dem Titeljahr in der Premier League eine durchwachsene Saison 2025/2026. Dennoch kann Trainer Arne Slot wohl weiterhin auf das Vertrauen der Vorgesetzten zählen.
Laut "The Athletic" steht beim FC Liverpool kein Trainerwechsel im Raum. Obwohl es nach einem starken Saisonstart lange keine positiven Ergebnisse gab, halten die Verantwortlichen an dem Niederländer fest.
Seit der Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid wurden die Gerüchte um ein Engagement an der Anfield Road merklich lauter. So soll es bereits Kontakt zwischen dem Spanier und seinem Ex-Klub gegeben haben.
Diesen Gerüchten soll jetzt aber ein Riegel vorgeschoben worden sein. Demnach habe Slot ein sehr gutes Verhältnis zu Sportdirektor Richard Hughes. Er hatte den 47-Jährigen als Klopp-Nachfolger verpflichtet und hält weiterhin an ihm fest.
Liverpool in der Champions League erfolgreich
Auch wenn der LFC aktuell nur auf dem sechsten Platz der Premier League steht, hat man in der Champions League hinter Bayern und Arsenal den dritten Platz erreicht, was durchaus als Erfolg gewertet wird.
Anders als Klopp hat Slot in Liverpool keine volle Verantwortung für die Transferpolitik. Auch das soll dem Niederländer positiv ausgelegt werden, da er nicht für die fehlende Tiefe im Defensivbereich und den fehlenden Ersatz für Luis Diaz verantwortlich sei.
Bei anderen Premier-League-Klubs gab es bereits Trainerentlassungen. So trennte sich Chelsea von Enzo Maresca und Manchester United von Ruben Amorim.