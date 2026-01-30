Liverpool durchlebt nach dem Titeljahr in der Premier League eine durchwachsene Saison 2025/2026. Dennoch kann Trainer Arne Slot wohl weiterhin auf das Vertrauen der Vorgesetzten zählen.

Laut "The Athletic" steht beim FC Liverpool kein Trainerwechsel im Raum. Obwohl es nach einem starken Saisonstart lange keine positiven Ergebnisse gab, halten die Verantwortlichen an dem Niederländer fest.

Seit der Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid wurden die Gerüchte um ein Engagement an der Anfield Road merklich lauter. So soll es bereits Kontakt zwischen dem Spanier und seinem Ex-Klub gegeben haben.

Diesen Gerüchten soll jetzt aber ein Riegel vorgeschoben worden sein. Demnach habe Slot ein sehr gutes Verhältnis zu Sportdirektor Richard Hughes. Er hatte den 47-Jährigen als Klopp-Nachfolger verpflichtet und hält weiterhin an ihm fest.