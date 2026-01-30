FC Liverpool - Florian Wirtz wie Harry Kane: Fettes Lob von Reds-Legende

Nach jeder Menge Kritik und Schwierigkeiten läuft es für Florian Wirtz beim FC Liverpool immer besser. Eine Reds-Legende spendet nun jede Menge Lob.

Florian Wirtz musste sich in den ersten Monaten nach seinem Wechsel zum FC Liverpool viel anhören. Selten gab es Lob für den Nationalspieler, der bei den "Reds" allerdings auch einige Anlaufschwierigkeiten hatte.

Inzwischen hat sich die Tonalität geändert, weil Wirtz sich immer besser an Tempo und Physis in der Premier League gewöhnt hat. Immer öfter kann er echte Akzente setzen. In inzwischen 31 Pflichtspielen hat er fünf Tore erzielt und sieben weitere Treffer vorbereitet.

"Reds"-Legende Emile Heskey hat sich in einem Interview mit "Wettbasis.com" jetzt lobend über die Entwicklung des früheren Leverkuseners geäußert.

"Wenn man Wirtz Freiraum lässt, wird er einen killen", stellte er klar und betonte, dass die Bewegungen des Mittelfeldspielers "klein, kurz und sehr präzise" seien: "Die anderen müssen darauf reagieren, und wenn man das nicht tut, ist er derjenige, der darunter leidet."

Weshalb Heskey auch die Mitspieler in die Pflicht nimmt: "Sein Spiel und seine Fußballintelligenz sind sehr hoch, aber die Leute um ihn herum müssen auch verstehen, wie man läuft."