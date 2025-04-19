Der FC Liverpool verlängert die Verträge mit Mohamed Salah und Virgil van Dijk. Es ist auch das Verdienst von Trainer Arne Slot. Der Klopp-Nachfolger hat an der Merseyside das Unmögliche geschafft. von Carolin Blüchel Mohamed Salah – check! Virgil van Dijk – check! Innerhalb einer Woche verlängert der FC Liverpool die auslaufenden Verträge mit seinen beiden Superstars. Dabei war der Verbleib lange mehr als fraglich. Salahs Abschied schien früh in der Saison unausweichlich und auch der Kapitän zögerte Monate, was selten ein vielversprechendes Zeichen ist. Jetzt die Kehrtwende. Sie ist sinnbildlich dafür, was der FC Liverpool in dieser Saison erlebt und außerdem ein wichtiger Fingerzeig in Richtung Zukunft. Denn mit Salah und van Dijk halten zwei Säulen der Mannschaft dem Verein die Treue. Es ist vor allem der Triumph von Trainer Arne Slot. FC Liverpool: Diogo Jota bei Unfall verstorben

Mo Salah vor Abschied beim FC Liverpool? Die Wechsel-Optionen "Die Spieler haben so viele Saisons hintereinander Herausragendes geleistet. Dass es uns gelingt, ihre auslaufenden Verträge zu verlängern, zeigt auch unsere Ambitionen für die kommenden Jahre", freute sich der Niederländer über den doppelten Coup. Die "Slot-Machine" hat sich längst als absoluter Glücksgriff entpuppt. Als Hauptpreis sogar. Entgegen aller Erwartungen.

Liverpool nach Klopp-Abschied in Schockstarre Rückblick: Mitten in der Saison 2023/24 hatte Jürgen Klopp seinen Abschied aus Liverpool nach acht erfolgreichen Jahren angekündigt und die "Reds" in Schockstarre versetzt. Als Kloppo beim Saisonabschluss auf dem heiligen Rasen von Anfield höchstpersönlich den Namen seines Nachfolgers skandierte, stimmten die Fans zwar brav mit ein. Nur die größten Optimisten aber glaubten, dass der Niederländer, der von Feyenoord Rotterdam verpflichtet wurde, die übergroßen Fußstapfen ausfüllen könnte. Zudem war die Sorge groß, dass mit Klopp auch ein personeller Umbruch folgen würde und wichtige Leistungsträger ebenfalls ihre Glück woanders versuchen. Spätestens im nächsten Sommer. Salah und van Dijk, deren Verträge ausliefen, waren quasi auf dem Sprung. Trent Alexander-Arnold signalisierte ebenfalls Wechselbereitschaft.

"Slot hat fast perfektes Team erschaffen" Und dann kam Slot. Er versuchte erst gar nicht, seinen Vorgänger zu kopieren. Er wollte nicht "Jürgen, der Zweite" sein, er war "Arne, der Erste". Sein taktisches Geschick, seine Philosophie, die Defensive zu stabilisieren und offenbar auch seine Ansprache in der Kabine sorgten dafür, dass der FC Liverpool derzeit die stärkste Saison seit der letzten Meisterschaft 2019/20 abliefert. "Liverpool ist eines der besten Teams der letzten Jahre. Es war schwierig, Jürgen Klopps Arbeit noch zu verbessern. Aber Slot hat ein fast perfektes Team erschaffen", lobte PSG-Trainer Luis Enrique die neuen "Reds" nach dem Duell im Champions-League-Achtelfinale. Liverpool unterlag im Rückspiel im Elfmeterschießen, doch dem Gesamteindruck tat das keinen Abbruch. Denn in der Premier League liegen die "Reds" sechs Spieltage vor Schluss mit 13 Zählern Vorsprung vor dem FC Arsenal souverän auf Titelkurs. Mit nur zwei Niederlagen in der Liga ist die Meisterschaft nur noch Formsache.

Liverpool: Titel schon am Sonntag möglich Rein rechnerisch könnte es schon am Sonntag soweit sein, sollten die "Gunners" in der Premier League überraschend gegen den Tabellen-18. Ipswich verlieren und LFC kurz darauf bei Leicester siegen (Sonntag, ab 17.30 Uhr im Liveticker). Spätestens eine Woche später könnte das Slot-Team den 20. Titel aus eigener Kraft einfahren – zuhause an der Anfield Road. So, wie es sich gehört. Slot wäre erst der fünfte Trainer, dem das Kunststück gelingt, in der Premieren-Saison die Liga für sich zu entscheiden. Zuvor hatten das Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte (alle mit Chelsea) und Manuel Pellegrini (Manchester City) geschafft. Doch der Titel alleine reicht dem Trainer nicht. "Ich will den Kern des Teams so lange wie möglich zusammenhalten", sagte er jüngst. Mit der Verlängerung von Salah und van Dijk ist der wichtigste Schritt gemacht.

