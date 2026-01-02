- Anzeige -
Fußball

Nach Patzer von Manchester City: Guardiola setzt Hoffnung auf Rückkehrer Rodri

  • Aktualisiert: 02.01.2026
  • 08:13 Uhr
  • SID
Rodri ist zurück bei Manchester City
Rodri ist zurück bei Manchester City© IMAGO/Sportimage/SID/Andrew Yates

Manchester City patzt im Titelrennen der Premier League. Trainer Pep Guardiola setzt seine Hoffnungen nun auf einen Rückkehrer.

Pep Guardiola war trotz des bitteren Patzers im Meisterrennen voll des Lobes für seine Profis von Manchester City. "Ein wirklich gutes Spiel, vor allem die zweite Halbzeit", schwärmte der Teammanager der Skyblues nach dem 0:0 in Sunderland: "Wir hatten dort viele Chancen, gute Aktionen gegen eine fantastische Mannschaft, aber ich bin sehr stolz und zufrieden mit der Art und Weise, wie wir in einem schwierigen Stadion gegen einen schwierigen Gegner gespielt haben."

Sein Team habe "alles getan, um zu gewinnen, aber es hat nicht gereicht", so Guardiola. Dies habe einzig und allein an der Chancenverwertung gelegen. "Wenn man fünf, sechs, sieben Mal im Fünfmeterraum steht und es nicht schafft, dann war das das Einzige, was gefehlt hat." Die extrem dominanten Citizens hatten beim zu Hause noch ungeschlagenen AFC Sunderland gleich reihenweise hochkarätige Torchancen ausgelassen.

Guardiola hofft auf Rodri

Insbesondere das Comeback des früheren Weltfußballers Rodri in der zweiten Halbzeit stimmte Guardiola aber positiv. "Er hat das Spiel verändert. Er hat in 45 Minuten bewiesen, dass er der Beste auf seiner Position ist", betonte der Spanier. "Er hat die Reihen durchbrochen, wir haben uns besser bewegt, und nach anderthalb Jahren ohne ihn haben wir ihn sehr vermisst. Hoffentlich kann er bleiben, denn er macht uns zu einem besseren Team."

Der Gewinner des Ballon d'Or 2024 war nach seinem Kreuzbandriss aus dem September 2024 zu Saisonbeginn mit einigen Einsätzen zurückgekehrt, hatte wegen einer erneuten Verletzung zuletzt aber wieder zwei Monate gefehlt.

