Manchester City patzt im Titelrennen der Premier League. Trainer Pep Guardiola setzt seine Hoffnungen nun auf einen Rückkehrer.

Pep Guardiola war trotz des bitteren Patzers im Meisterrennen voll des Lobes für seine Profis von Manchester City. "Ein wirklich gutes Spiel, vor allem die zweite Halbzeit", schwärmte der Teammanager der Skyblues nach dem 0:0 in Sunderland: "Wir hatten dort viele Chancen, gute Aktionen gegen eine fantastische Mannschaft, aber ich bin sehr stolz und zufrieden mit der Art und Weise, wie wir in einem schwierigen Stadion gegen einen schwierigen Gegner gespielt haben."

Sein Team habe "alles getan, um zu gewinnen, aber es hat nicht gereicht", so Guardiola. Dies habe einzig und allein an der Chancenverwertung gelegen. "Wenn man fünf, sechs, sieben Mal im Fünfmeterraum steht und es nicht schafft, dann war das das Einzige, was gefehlt hat." Die extrem dominanten Citizens hatten beim zu Hause noch ungeschlagenen AFC Sunderland gleich reihenweise hochkarätige Torchancen ausgelassen.