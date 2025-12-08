- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Premier League: "Bürgerkrieg" beim FC Liverpool spitzt sich zu - Mo Salah fliegt aus dem Kader

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 16:58 Uhr
  • SID

Platz 9 in der Liga, Platz 13 in der Ligaphase der Champions League und jetzt hat Liverpool auch noch ein Mo-Salah-Problem.

Konsequenzen für Mohamed Salah: Der Stürmerstar steht nach seinem selbst angezettelten "Bürgerkrieg" beim englischen Fußball-Meister FC Liverpool nicht im Kader für das Duell in der Champions League bei Inter Mailand.

Das geht aus dem Aufgebot der Reds hervor, das vor der Partie beim italienischen Vorjahresfinalisten am Dienstag (21:00 Uhr) veröffentlicht wurde.

Zuvor hatte der Ägypter noch am Abschlusstraining seines Teams teilgenommen.

Zu Beginn der Einheit gehörte Salah zu den Spielern, die von Teammanager Arne Slot eingewiesen wurden - den Niederländer hatte Salah bei seinem Auftritt am Samstagabend nach dem 3:3 bei Leeds United massiv kritisiert.

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Liverpool: Zerrüttetes Verhältnis zwischen Slot und Salah

Der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai, der Salahs Platz in der ersten Elf übernommen hat, nahm den Stürmer während der Einheit in den Arm.

Beim Warmmachen unterhielten sich die beiden und lachten. Auch mit Alexander Isak tauschte sich Salah aus und scherzte.

Salah hatte sein Verhältnis zu Slot in Leeds als zerrüttet beschrieben. "Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen", sagte er und deutete einen Abschied an.

Die britische Presse schrieb von einem "Bürgerkrieg". Der Grund des Ärgers: Salah stand in den jüngsten drei Premier-League-Spielen nicht in der Startelf.

Der 33-Jährige beschäftigt sich nun offenbar bereits mit einem Wechsel im Winter.

- Anzeige -
- Anzeige -

Interesse an Salah soll aus Saudi-Arabien kommen

Er habe seine Eltern aufgefordert, zum Ligaspiel gegen Brighton zu kommen, zum letzten Heimspiel der Reds, bevor Salah mit Ägypten zum Afrika-Cup aufbricht.

"Ich weiß nicht, ob ich spielen werde oder nicht, aber ich will es genießen", sagte dieser. Er wolle die Partie "genießen, weil ich nicht weiß, was jetzt passieren wird", er werde an der Anfield Road sein, "um mich von den Fans zu verabschieden. Ich weiß nicht, was danach passieren wird".

Nach seinem Wechsel im Jahr 2017 von der AS Rom nach England gewann Salah zweimal die Meisterschaft mit Liverpool und einmal die Champions League.

Der Stürmer, der erst im April einen neuen hochdotierten Zweijahresvertrag unterschrieben hatte, wird schon länger mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Auch interessant: FC Liverpool streicht Mo Salah: Geht er ausgerechnet zum Ex-Verein zurück? Die Wechsel-Optionen

News und Videos
2248618637
News

Salah-Eskalation: Blitz-Abschied zu diesem Klub?

  • 08.12.2025
  • 17:10 Uhr
Football - FA Premier League - Liverpool FC v Sunderland AFC LIVERPOOL, ENGLAND - Wednesday, December 3, 2025: Liverpool s substitute Mohamed Salah during the pre-match warm-up before the FA Premie...
News

Salah-Lage eskaliert! "Unter den Bus geworfen"

  • 07.12.2025
  • 08:35 Uhr
Wurde geherzt: Florian Wirtz
News

Bei Liverpool-Remis: Wirtz (fast) mit erstem Tor

  • 04.12.2025
  • 09:46 Uhr
Stolz: Erling Haaland
News

Nächster Premier-League-Rekord für Erling Haaland

  • 03.12.2025
  • 10:44 Uhr
imago images 1067386103
News

Bundesliga-Comeback? Zwei Teams wohl an Füllkrug dran

  • 03.12.2025
  • 09:46 Uhr
Liverpool FC v Wolverhampton Wanderers - Premier League
News

Liverpool denkt an legendären Trainer bei Slot-Abgang

  • 03.12.2025
  • 08:55 Uhr
Wirtz und Co. bejubeln den Treffer von Isak
News

Liverpool gelingt Befreiungsschlag gegen West Ham United

  • 30.11.2025
  • 17:03 Uhr
Farke Donnarumma
News

Verletzung vorgetäuscht? Farke sauer auf Pep und Donnarumma

  • 30.11.2025
  • 11:50 Uhr
Trainer Arne Slot (Liverpool FC) und Luis Diaz (Liverpool FC) high-five each other during the UEFA Champions League 2024 25 League Phase MD5 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfie...
News

Bericht enthüllt: Slot war strikt gegen Diaz-Verkauf

  • 28.11.2025
  • 10:17 Uhr
LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 26: Alexander Isak of Liverpool looks dejected after conceding his sides fourth goal during the UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD5 match between Liverpool ...
News

Millionen-Diebe müssen Isak Mini-Summe zurückzahlen

  • 27.11.2025
  • 11:12 Uhr