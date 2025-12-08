Platz 9 in der Liga, Platz 13 in der Ligaphase der Champions League und jetzt hat Liverpool auch noch ein Mo-Salah-Problem. Konsequenzen für Mohamed Salah: Der Stürmerstar steht nach seinem selbst angezettelten "Bürgerkrieg" beim englischen Fußball-Meister FC Liverpool nicht im Kader für das Duell in der Champions League bei Inter Mailand. Das geht aus dem Aufgebot der Reds hervor, das vor der Partie beim italienischen Vorjahresfinalisten am Dienstag (21:00 Uhr) veröffentlicht wurde. Zuvor hatte der Ägypter noch am Abschlusstraining seines Teams teilgenommen. Zu Beginn der Einheit gehörte Salah zu den Spielern, die von Teammanager Arne Slot eingewiesen wurden - den Niederländer hatte Salah bei seinem Auftritt am Samstagabend nach dem 3:3 bei Leeds United massiv kritisiert.

FC Liverpool: Zerrüttetes Verhältnis zwischen Slot und Salah Der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai, der Salahs Platz in der ersten Elf übernommen hat, nahm den Stürmer während der Einheit in den Arm. Beim Warmmachen unterhielten sich die beiden und lachten. Auch mit Alexander Isak tauschte sich Salah aus und scherzte.

Bundesliga: Yussuf Poulsen schießt den HSV zum Derbysieg - "Kann jetzt meine Karriere beenden" Salah hatte sein Verhältnis zu Slot in Leeds als zerrüttet beschrieben. "Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen", sagte er und deutete einen Abschied an. Die britische Presse schrieb von einem "Bürgerkrieg". Der Grund des Ärgers: Salah stand in den jüngsten drei Premier-League-Spielen nicht in der Startelf. Der 33-Jährige beschäftigt sich nun offenbar bereits mit einem Wechsel im Winter.

