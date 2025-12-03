Florian Wirtz brachte Liverpool gegen Sunderland auf Kurs, sein Treffer wurde aber als Eigentor gewertet. Die Reds sicherten sich so ein Unentschieden und bleiben auf Platz acht der Tabelle.

Nationalspieler Florian Wirtz hat den FC Liverpool vor dem nächsten großen Rückschlag bewahrt. Mit seinem vermeintlichen Premierentreffer egalisierte der 22-Jährige den Rückstand gegen den AFC Sunderland und sorgte für das 1:1 (0:0).

Die Premier League wertete den Treffer jedoch als Eigentor von Verteidiger Nordi Mukiele, der den Ball abgefälscht hatte. Nach dem jüngsten Sieg über West Ham United (2:0) bleibt Liverpool auf Platz acht, Überraschungsteam Sunderland ist derweil Sechster.

Bereits in der ersten Hälfte hatte Wirtz seinen ersten Treffer in der Premier League auf dem Fuß, vergab aber zunächst aus spitzem Winkel. Trai Hume (32.) und Alderete (61.) scheiterten in der Folge für Sunderland ebenso am Aluminium wie Alexis Mac Allister (44.).

Dann gingen die Gäste durch Chemsdine Talbi (67.) in Führung - mit kräftiger Mithilfe von Liverpools Kapitän Virgil van Dijk. Der Niederländer spielte zunächst einen Fehlpass und fälschte dann unhaltbar ab.