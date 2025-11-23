- Anzeige -
- Anzeige -
Premier League

North London Derby: FC Arsenal schießt sich für CL-Kracher gegen den FC Bayern warm

  • Aktualisiert: 23.11.2025
  • 21:04 Uhr
  • SID

Der FC Arsenal baut mit einem überzeugenden Sieg gegen Tottenham Hotspur die Führung in der Premier League aus und sendet eine Warnung in Richtung München.

Vormachtstellung unterstrichen, Generalprobe geglückt: Der FC Arsenal ist bereit für den Champions League-Kracher gegen den FC Bayern München (Mittwoch ab 21 Uhr im Liveticker).

Drei Tage vor dem Spitzenspiel in der Königsklasse gewann das Team von Teammanager Mikel Arteta dank Dreierpacker Eberechi Eze im prestigeträchtigen Derby gegen Tottenham Hotspur hochüberlegen mit 4:1 (2:0).

Damit bleiben die Gunners nicht nur im Norden Londons, sondern auch in der Premier League das Maß aller Dinge. Bereits sechs Punkte Vorsprung hat der Spitzenreiter auf den ersten Verfolger FC Chelsea.

Leandro Trossard (36.) und Eze (41./46.) brachten Arsenal auf die Siegerstraße. Tottenham hatte dem Erzrivalen nichts entgegenzusetzen. Den ersten Torschuss gaben die Gäste in der 55. Minute ab - mit Erfolg. Stürmer Richarlison hob den Ball sehenswert aus mehr als 35 Metern über Arsenal-Keeper David Raya.

Eine unverhoffte Aufholjagd blieb im Anschluss aber aus. Stattdessen krönte sich Eze mit seinem dritten Treffer zum Mann des Spiels (76.).

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

  • Premier League: Der Spielplan

  • Premier League: Die Tabelle

- Anzeige -
- Anzeige -

Arsenal seit 15 Spielen ungeschlagen

Damit ist Arsenal wettbewerbsübergreifend 15 Spiele in Serie ungeschlagen. Überbieten kann dies in Europas Top-Ligen nur Bayern München.

Der deutsche Rekordmeister hatte am Samstag 6:2 (2:2) gegen den SC Freiburg gewonnen und ist seit 18 Partien ohne Niederlage.

Am Mittwochabend kommt es auf der Insel zum Spitzenduell. Punktgleich führen beide Teams die Ligaphase der Champions League an,

Mehr News und Videos
imago images 1069446866
News

Liverpool taumelt weiter: "Horrorshow in Anfield"

  • 23.11.2025
  • 12:09 Uhr
Liverpool v Nottingham Forest - Premier League
News

Heim-Klatsche ohne Wirtz: Liverpools Krise verschärft sich

  • 22.11.2025
  • 18:21 Uhr
Wirtz war zuletzt mit dem DFB-Team unterwegs
News

Verletzungsalarm: Wirtz fehlt Liverpool

  • 21.11.2025
  • 11:38 Uhr
imago images 1067386103
News

Füllkrug ohne Zukunft: Landing Spots des Stürmers

  • 19.11.2025
  • 13:36 Uhr
2245859415
News

Wirtz geht mit Liverpool bei Manchester City unter

  • 10.11.2025
  • 07:45 Uhr
imago images 1068788397
News

Wirtz selbstkritisch: „Zahlen sind noch nicht da“

  • 09.11.2025
  • 15:30 Uhr
Arsenal Sunderland
News

Premier League: FC Arsenal gibt Sieg spät aus der Hand

  • 08.11.2025
  • 21:01 Uhr
Tottenhams Destiny Udogie
News

Tottenham-Profi mutmaßlich mit Waffe bedroht

  • 05.11.2025
  • 09:18 Uhr
Ten Hag
News

Erik ten Hag: England-Comeback nach Leverkusen-Fiasko?

  • 03.11.2025
  • 18:02 Uhr
West Ham United v Chelsea Premier League 22 08 2025. West Ham United forward Niclas Füllkrug (11) during the Premier League match between West Ham United and Chelsea at the London Stadium, London, ...
News

Füllkrug vor Abflug? Berater spricht über Zukunft

  • 03.11.2025
  • 16:11 Uhr