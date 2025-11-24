- Anzeige -
Premier League

Premier League - Evertons Idrissa Gueye entschuldigt sich für Ohrfeige gegen Teamkollegen: "Spiegelt nicht meinen Charakter wider"

  • Aktualisiert: 25.11.2025
  • 09:31 Uhr
  • ran.de

Evertons Idrissa Gueye fliegt gegen Manchester United nach nur 15 Minuten vom Platz, nachdem er nach einer harmlosen Aktion völlig ausrastet und Teamkollege Michael Keane schlägt.

Evertons Mittelfeldspieler Idrissa Gueye sorgte im Premier-League-Spiel gegen Manchester United für einen Schockmoment: Bereits nach weniger als 15 Minuten flog der 36-Jährige vom Platz – und das nicht wegen eines typischen Foulspiels.

Auslöser war eine zunächst ungefährlich wirkende Aktion der Gäste im Everton-Strafraum, bei der die "Toffies" den Ball problemlos klären konnten. Gueye reagierte jedoch völlig über, diskutierte zunächst mit Torhüter Jordan Pickford und geriet anschließend mit Innenverteidiger und Teamkollege Michael Keane aneinander.

Nach einem hitzigen Wortgefecht eskalierte die Situation, als Gueye seinem Mitspieler ins Gesicht schlug. Schiedsrichter Tony Harrington zögerte nicht und zeigte Gueye direkt die Rote Karte.

Nach der Eskalation musste Gueye von Pickford und weiteren Mitspielern bis zum Kabineneingang begleitet werden.

Idrissa Gueye entschuldigt sich für Ausraster gegen Manchester United

Noch in der Nacht bat der senegalesische Nationalspieler auf Instagram um Entschuldigung. "Ich möchte mich bei meinem Teamkollegen Michael Keane entschuldigen und übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln", schrieb er auf Instagram.

Weiter: "Was passiert ist, spiegelt nicht mich als Charakter oder die Werte, für die ich stehe, wider. Emotionen können überkochen, aber nichts rechtfertigt so eine Reaktion. Ich werde dafür sorgen, dass das nie wieder passiert."

Trotz der frühen Roten Karte für Gueye gewann Everton das Spiel im Old Trafford mit 1:0.

