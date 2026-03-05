Premier League: Hürzeler kritisiert Arsenal scharf nach Niederlage - "Kein Fußball"

Teammanager Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion warf den Gunners ausdauerndes Zeitschinden vor. "Das ist kein Fußball", polterte der deutsche Coach nach dem 0:1 (0:1) im Duell mit den Gunners und warf der Elf von Mikel Arteta ausdauerndes Zeitschinden vor. Den Vorwurf des "Anti-Fußball" muss sich der FC Arsenal schon länger gefallen lassen, aber Trainer Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion wurde nach der Niederlage seines Teams sehr deutlich. "Nur eine Mannschaft hat versucht, Fußball zu spielen und ich bin stolz darauf, wie wir das gemacht haben. Ich liebe es, wie wir gespielt haben", sagte der 33-jährige Deutsche. Harry Kane fällt aus! FC Bayern München muss gegen Gladbach auf Top-Star verzichten Brighton hatte bei dieser Premier-League-Begegnung mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, mehr Eckbälle und einen höheren xG-Wert als der Tabellenführer, verlor aber aufgrund eines Treffers von Bukayo Saka in der neunten Minute.

- Anzeige -

- Anzeige -

Hürzeler über Zeitspiel: "Es muss eine Grenze geben" "Wenn sie am Ende Meister werden, wird niemand fragen, auf welche Weise sie es geschafft haben", prognostizierte der ehemalige St. Pauli-Trainer, aber: "Es geht um die Regeln. Die Premier League muss Regeln dagegen finden. Wenn die Liga und der Schiedsrichter alles erlauben, wird's schwierig." Er würde "niemals" versuchen, auf diese Art Spiele zu gewinnen. Jede Mannschaft spiele mal auf Zeit, "aber es muss eine Grenze geben". Aktuell sei es so, dass die Gunners "tun können, was sie wollen". In Spielen gegen Arsenal sinke die effektive Spielzeit regelmäßig von 60 auf 50 Minuten, schimpfte er. "Wenn Sie alle hier im Raum fragen würden, ob ihnen das Spiel gefallen hat, würde vielleicht einer die Hand heben, aber nur weil er ein großer Arsenal-Fan ist." Bereits während des Spieles kochten die Emotionen bei Hürzeler hoch. Als Arsenals Verteidiger Piero Hincapie sich bei einem Einwurf etwas Zeit ließ, fordert der 33-Järige: "F****** play football!" Der ecuadorianische Nationalspieler zeigte sich davon allerdings nicht beeindruckt und gab Hürzeler per Geste zu verstehen, dass er leise sein soll.

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen