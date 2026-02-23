- Anzeige -
Fußball

Polizei ermittelt in England: Online-Rassismus gegen mehrere Premier-League-Spieler

  • Aktualisiert: 23.02.2026
  • 17:03 Uhr
  • SID
Fofana (r.) ist einer von vier angegriffenen Spielern
Fofana (r.) ist einer von vier angegriffenen Spielern© AFP/SID/Alberto PIZZOLI

Das Thema Rassismus ist im Profi-Welt omnipräsent. Aus der Premier League kommen neue Negativ-Schlagzeilen.

Die englische Polizei hat Ermittlungen wegen rassistischer Online-Attacken gegen vier Profis aus der Premier League aufgenommen.

Betroffen sind Tolu Arokodare von den Wolverhampton Wanderers, Romaine Mundle von Sunderland, Wesley Fofana vom FC Chelsea sowie Hannibal Mejbri vom FC Burnley. Dies teilte die Polizei am Montag mit und sprach von "abscheulichen" Beleidigungen.

"Rassistische Beleidigungen haben absolut keinen Platz, weder online noch persönlich. Wer glaubt, sich hinter seinem Computer verstecken zu können, irrt sich gewaltig", sagte Mark Roberts, Leiter der UK-Fußballpolizei.

Fofana veröffentlicht Hass-Nachrichten

Die Vereinigung verurteile "dieses abscheuliche Verhalten aufs Schärfste und wird mit seinem engagierten Team alles daransetzen, die Verantwortlichen zu ermitteln und sie vor Gericht zu bringen".

Die Premier League veröffentlichte eine eigene Erklärung, in der sie vor "ernsthaften Konsequenzen" für diejenigen warnte, die sich des Missbrauchs schuldig gemacht haben, und betonte: "Fußball ist für alle da – Rassismus hat hier keinen Platz."

Der französische Verteidiger Fofana, der zuvor Bilder von Nachrichten auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hatte, hegt jedoch wenig Hoffnung auf wirksame Maßnahmen.

"2026, es ist immer noch dasselbe, nichts ändert sich", schrieb er: "Diese Leute werden nie bestraft. Man startet große Kampagnen gegen Rassismus, aber niemand unternimmt wirklich etwas."

