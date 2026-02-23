Das Thema Rassismus ist im Profi-Welt omnipräsent. Aus der Premier League kommen neue Negativ-Schlagzeilen.

Die englische Polizei hat Ermittlungen wegen rassistischer Online-Attacken gegen vier Profis aus der Premier League aufgenommen.

Betroffen sind Tolu Arokodare von den Wolverhampton Wanderers, Romaine Mundle von Sunderland, Wesley Fofana vom FC Chelsea sowie Hannibal Mejbri vom FC Burnley. Dies teilte die Polizei am Montag mit und sprach von "abscheulichen" Beleidigungen.

"Rassistische Beleidigungen haben absolut keinen Platz, weder online noch persönlich. Wer glaubt, sich hinter seinem Computer verstecken zu können, irrt sich gewaltig", sagte Mark Roberts, Leiter der UK-Fußballpolizei.