Arsenal, Liverpool oder ManCity: Wer hat im Titelrennen in England die besten Karten?

Neymar (Al-Hilal)

In Brasilien reiben sich die Fans schon die Hände: Neymar soll laut einem Bericht des Onlineportals "UOL" vor einer Rückkehr zum FC Santos stehen. Das habe er in der Kabine seines Ex-Klubs angekündigt. Demnach wolle er seinen bis 2025 laufenden Vertrag in Saudi-Arabien erfüllen und dann in die Heimat wechseln. Außerdem beruft sich das Medium auf einen Santos-Verantwortlichen. © 2024 Getty Images