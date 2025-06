FC Liverpool droht spektakulärer Abgang

Nach Alexander-Arnold könnte der FC Liverpool einen weiteren Stammspieler in Richtung Madrid verlieren.

Das Wichtigste in Kürze

Auch Robertson, der seit 2017 an der Merseyside ist, hat keine Eile, seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag zu setzen. "Wir hatten gute Gespräche, aber was in Zukunft passiert? Da bin ich mir nicht sicher", hatte er zuletzt gegenüber "Sky Sports" geäußert. Ein glasklares "Ja" zur Verlängerung klingt anders.