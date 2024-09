Europäische Klubs planen wohl Transfer-Revolution

In England hatten Jadon Sancho (von Manchester United zum FC Chelsea) und Raheem Sterling (vom FC Chelsea zum FC Arsenal) in letzter Sekunde ihren Arbeitgeber gewechselt.

Hals-über-Kopf-Wechsel während der Saison wie der von Robin Gosens von Union Berlin zur AC Florenz würden dann der Vergangenheit angehören. Der 30-Jährige war kurzfristig verliehen worden, was Union-Trainer Bo Svensson dazu zwang, auf den letzten Drücker umzuplanen.

Vereine der Premier League planen laut "Times" eine Revolution des Transfermarktes. Demnach soll der Deadline Day künftig am 15. August sein, noch vor Saisonbeginn. Damit versprechen sich Trainer und Klubs eine größere Planungssicherheit.

Einen Haken hat die geplante Änderung allerdings. Die Liga in Saudi-Arabien will sich dem nicht anschließen. In dieser Saison waren Transfers bis zum 2. September möglich.

Der Wüstenstaat könnte dann also weiter verpflichten, auch wenn in Europa die Transferfenster geschlossen sind.