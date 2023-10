FC Arsenal vs. Manchester City heute live: Übertragung im TV, Livestream - Endstand 1:0

Zum Spiel: In Durchgang eins hatte City früh eine gute Doppelchance (5.) und hätte beinahe von einem Patzer Rayas profitiert (17.). Kovačić hätte gleich zweimal vom Platz fliegen müssen (29., 35.), doch der Unparteiische ließ jeweils laufen. So durften die Citizens auch die zweiten 45 Minuten mit elf Mann begehen, in denen Arsenal die Mehrzahl an Chancen hatte – und dank Martinellis abgefälschtem Distanzschuss spät jubeln durfte (86.). Nach der Länderspielpause spielt Arsenal im Londoner Derby beim FC Chelsea, City empfängt Brighton & Hove Albion. Einen schönen Restsonntag!

Am Sonntagabend steht in der Premier League das Topspiel zwischen Arsenal und Manchester City an. Der Vizemeister und Meister der Premier-League-Saison 2022/23 sind auch diese Saison erwartungsgemäß vorne in der Tabelle zu finden.

Gastgeber Arsenal knüpft an die guten Leistungen der Vorsaison an und befindet sich zurzeit auf Platz drei der Tabelle in der Premier League mit 17 Punkten. In der Champions League setzte es am Dienstag allerdings eine 1:2-Niederlage in Lens.

Auch Tabellenführer Manchester City ist gut gestartet, allerdings ging das letzte Spiel in Wolverhampton veprloren. Außerdem schied die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola im League Cup gegen Newcastle aus.