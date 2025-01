Die Zukunft von Liverpool-Star Mohamed Salah steht weiter in den Sternen. Doch es gibt wohl eine klare Tendenz.

Die Anzeichen auf einen Abschied von Mohamed Salah beim FC Liverpool verzichten sich. Der Star-Spieler der "Reds" hat sich wiederholt zu seiner Zukunft geäußert.

In einem Interview mit "Sky Sports" sagte der Ägypter: "Es ist mein letztes Jahr bei diesem Klub, also möchte man etwas ganz Besonderes für die Stadt erreichen."

Auf die Frage, ob er wirklich davon ausgehe, dass es sein letztes Jahr an der Anfield Road sein werde, sagte Salah: "Stand jetzt: Ja. Es werden die letzten sechs Monate sein. Es gibt bei dem Thema keinen Fortschritt. Wir sind von einer Einigung weit entfernt. Wir werden abwarten und schauen müssen."

Eine deutliche Aussage, die viele Liverpool-Fans wohl nicht hören wollen. Schließlich ist Salah zurzeit der formstärkste Spieler im Team von Trainer Arne Slot.

In der laufenden Premier-League-Saison hat der 32-Jährige 17 Tore erzielt und 13 Treffer aufgelegt, auch in der Champions League stehen in sechs Spielen sechs Scorer zu Buche.