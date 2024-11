Salah schaut aber bereits jetzt voraus auf den kommenden Sommer. Nicht etwa auf die mögliche Meisterparade vor Zehntausenden Fans. Sondern auf seinen möglichen Abschied aus der Beatles-Stadt. Denn sein Vertrag läuft nach dieser Spielzeit aus. Und eine Verlängerung scheint nicht in Sicht zu sein.

Es liegen also noch viele Wochen und Spiele zwischen den "Reds" und ihrem möglichen 20. Meistertitel. Mit dem sie wieder mit Rekordmeister Manchester United gleichziehen würden.

Mit seinem Doppelpack drehte Mohamed Salah nicht nur die Partie beim FC Southampton zum 3:2. Er verhalf dem FC Liverpool auch zu einem komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung in der Tabelle der Premier League – nach gerade einmal zwölf Spieltagen.

Mohamed Salah präsentiert sich in seiner achten Saison beim FC Liverpool in Torlaune. Seine Zukunft ist aber völlig offen. Nun spricht der Ägypter sogar von Abschied.

Das Wichtigste in Kürze

Salah trifft in achter Saison nach Belieben

Damals war eine neue Unterschrift jedoch alles andere als selbstverständlich, wurde vom Verein und auch vom damaligen Trainer Jürgen Klopp ausgiebig gefeiert. "The Normal One" sagte in jenem Sommer: "Es ist die beste Entscheidung für uns und die beste Entscheidung für ihn. Er gehört zu uns, denke ich. Das ist jetzt sein Klub." Es sei "ein besonderer Leckerbissen" für die Fans.

Ähnlich dürften viele Supporter auch nun über eine Einigung denken, die aber augenscheinlich aktuell gar nicht möglich ist, wie Salah verdeutlicht. Werbung in eigener Sache betreibt er dabei seit Wochen: An den ersten zwölf Premier-League-Spieltagen steuerte Salah zehn Tore bei. Insgesamt traf der 32-Jährige in 18 Pflichtspielen zwölf Mal.

Womöglich sind es nach dann acht Jahren auch seine ersten Abschiedstore.