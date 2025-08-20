Anzeige
Premier League

Kai Havertz erneut verletzt: FC Arsenal will wohl Eberechi Eze als Ersatz verpflichten - Londoner und DFB bangen um Stürmer

  • Aktualisiert: 20.08.2025
  • 21:59 Uhr
  • Thomas Gallus und Daniel Kugler

Kai Havertz hat sich erneut verletzt: Es droht ein längerer Ausfall. Der FC Arsenal will deshalb offenbar umgehend einen hochkarätigen Ersatz verpflichten und ausgerechnet Stadtrivale Tottenham Hotspur ausstechen.

Bitterer Rückschlag für Kai Havertz und den FC Arsenal: Der 26-Jährige hat sich eine Knieverletzung zugezogen und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen, berichtet "The Athletic".

Genauere Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

Arsenal prüft aber offenbar bereits den Transfermarkt, um die Offensive kurzfristig zu verstärken und den möglichen Ausfall von Havertz abzufangen.

Erst im Februar hatte Havertz eine schwere Oberschenkelverletzung erlitten, die ihn drei Monate außer Gefecht setzte.

Das Wichtigste in Kürze

Kai Havertz fällt aus: Arsenal will Tottenham wohl bei Ersatzkandidat ausstechen

Trainer Mikel Arteta soll nach dem Havertz-Schock in den nächsten Tagen aber offenbar eine weitere Alternative präsentiert werden, um die Lücke im Kader zu schließen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Arsenal als Reaktion auf die Verletzung des Nationalspielers am Mittwoch Crystal Palace kontaktiert, um über einen Transfer von Offensivspieler Eberechi Eze zu verhandeln.

Die Londoner versuchen demnach, sowohl dem Spieler als auch dem Klub mehr Geld zu bieten, um Stadtrivale Tottenham Hotspur im Wettstreit um den 27-Jährigen auszustechen. Die wurden bisher auf der Pole Position gehandelt.

Wie "The Athletic" vermeldet, laufen die Verhandlungen mit Arsenal bereits. Romano berichtet weiterführend, dass die "Gunners" nach den Gesprächen mit Crystal Palace überzeugt sein sollen, dass Eze lieber zu ihnen als zu den "Spurs" wechseln würde.

Dem Team von Ex-Frankfurt-Trainer Oliver Glasner wurde wohl ein Paket im Wert von 60 Millionen Pfund (ca. 69,3 Millionen Euro) mit einfacheren Bonusklauseln und schnelleren Zahlungsbedingungen angeboten, um das Rennen gegen Tottenham zu gewinnen.

Neben Arsenal: Auch DFB bangt um Kai Havertz

Im Sommer hatte Arsenal-Coach Mikel Arteta noch vom Linksfuß geschwärmt: "Kai ist unglaublich wichtig für uns. Er ist so intelligent, kann auf vielen verschiedenen Positionen spielen. Ich liebe Kai", sagte er im Interview mit "Sport1".

Die Verletzung trifft nicht nur Arsenal: Auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte der Ausfall schwer wiegen. Nachdem Havertz schon die Nations-League-Partien im Frühjahr verpasst hatte, ist nun auch sein Einsatz in den kommenden WM-Qualifikationsspielen fraglich.

