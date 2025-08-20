Alexander Isak forciert Abgang von Newcastle United: "Vertrauen verloren"

Der 25-Jährige, in der Vorsaison zweitbester Torschütze der Premier League , brach in einem Instagram-Beitrag sein Schweigen und äußerte sich mit deutlichen Worten zur Wechselposse. Isak sprach von "verlorenem Vertrauen", eine Veränderung sei "im besten Interesse aller Beteiligten".

Der Streit zwischen Alexander Isak und Newcastle United droht zu eskalieren. Nun meldete sich der Schwede auf Social Media - und erhebt schwere Vorwürfe.

Isak erhebt schwere Vorwürfe gegen Newcastle

Er habe "lange geschwiegen, während andere gesprochen haben. Dieses Schweigen hat es den Leuten ermöglicht, ihre eigene Version der Ereignisse zu verbreiten, obwohl sie wissen, dass diese nicht das widerspiegelt, was wirklich hinter verschlossenen Türen gesagt und vereinbart wurde", sagte Isak.

Es seien Versprechen gemacht worden, die nicht eingehalten worden sein. "Wenn Versprechen gebrochen werden und das Vertrauen verloren geht, kann die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt werden", so Isak. Deshalb sei eine Veränderung "im besten Interesse aller, nicht nur in meinem eigenen."

Berichten zufolge war Isak ein verbesserter Vertrag versprochen worden. Aufgrund des Drucks, die Regeln zur finanziellen Nachhaltigkeit einhalten zu müssen, soll der Klub jedoch gezögert haben. Der FC Liverpool um Deutschlands Fußballer des Jahres Florian Wirtz gilt als wahrscheinlichstes Wechselziel.