Kai Havertz ist ein fester Bestandteil im Kader des FC Arsenal. Jetzt betonte Trainer Mikel Arteta noch einmal, wie wichtig der Offensivspieler tatsächlich ist.

Arsenals Trainer Mikel Arteta hat vor dem Premier-League-Start erneut die Bedeutung von Nationalspieler Kai Havertz unterstrichen. "Kai ist unglaublich wichtig für uns. Er ist so intelligent, kann auf vielen verschiedenen Positionen spielen. Ich liebe Kai", schwärmte Arteta vor dem Auftakt am Sonntag bei Manchester United im "Sport1"-Interview.

Die Art, wie der 26-Jährige für den Fußball lebe, sei "toll", so der Spanier weiter: "Er versteht das Spiel einfach. Wie er Läufe oder Bälle timt, ist stark. Er ist ein großartiger Spieler für uns."

Der 55-malige Nationalspieler spielt seit fünf Jahren in England, zunächst beim FC Chelsea, seit 2023 bei Arsenal. In diesem Sommer wechselte Florian Wirtz, ein weiterer Topstar aus der Bundesliga, in die Premier League. "Das geht ja nicht nur der deutschen Liga so, sondern vielen anderen Nationen auch. Wenn die Premier League ruft, ist das eben etwas Besonderes", sagte Arteta: "Das ist die beste Liga der Welt, dort zu spielen, ist für viele Spieler verlockend."

Doch auch die Bundesliga, ergänzte er höflich, sei "eine unglaubliche Liga. Die Spieler und auch Trainer haben enorme Qualität. Und die Stadien sind absolut faszinierend. Die Bundesliga muss sich keine Sorgen machen."

Arteta und Havertz streben mit den Gunners endlich wieder den Titel in England an. In den vergangenen drei Spielzeiten war Arsenal jeweils Zweiter geworden, die letzte Meisterschaft war 2004 gelungen.