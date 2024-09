Manchester City: Pep Guardiola bestätigt Saisonaus von Rodri

Klarheit bei Manchester City. Superstar Rodri fällt mit einer schweren Verletzung für die gesamte Saison aus.

Die schlimmsten Befürchtungen von Manchester City in Bezug auf Superstar Rodri haben sich bestätigt. Trainer Pep Guardiola gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass sich der 28-Jährige einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Demnach wurde der Mittelfeldspieler am Freitagmorgen operiert. Neben dem Kreuzband wurde zudem an seinem Meniskus ein Schaden repariert. "In der nächsten Saison wird er hier sein, diese Saison ist für ihn vorbei", konstatierte der Coach, der die Bedeutung des Ausfalls hervorhob.

"Wir haben keinen Spieler, der uns etwas ähnliches geben kann, wie das, was uns Rodri gibt. Aber die anderen Spieler können ihn zusammen ersetzen und uns damit das geben, was Rodri uns seit seiner Ankunft gibt. Wir müssen es als Team tun und einen Weg finden, viele Monate ohne einen wichtigen Spieler auszukommen."

Beim späten 2:2 gegen den FC Arsenal musste Rodri am vergangenen Sonntag verletzt ausgewechselt werden. Es war für ihn erst das zweite Spiel in der laufenden Premier-League-Saison, den Start der neuen Spielzeit hatte er bereits mit einer Oberschenkelverletzung verpasst.