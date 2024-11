Pep Guardiola: Vom Revolutionär zum langweiligen Staatsmann – ein Kommentar

Den hat er bei Manchester City längst nicht mehr. Zumindest nicht mehr so sehr. Seit er 2023 die Champions League mit den Citizens gewann, ist eine Art Zufriedenheit rund um den Klub zu spüren. Auch die Kritiker, die ihm vorhielten, dass er trotz großer Ausgaben nicht in der Lage sei, den Henkelpott zu holen , sind deutlich leiser geworden.

Was ist aus dem Guardiola geworden, der einst seine Karriere in Barcelona startete und anschließend ganz Europa erobern wollte? Nun. Vermutlich ist er schlicht älter geworden.

Pep Guardiola ist langweilig geworden – und das wohl aus gutem Grund. Am Donnerstag machte Manchester City offiziell, was die Fußballwelt schon einige Tage wusste: Der Katalane verlängert um eine weitere Saison bei den "Skyblues" .

Dort wird ihm der rote Teppich ausgerollt. Hinzu kommen nahezu unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten. Nirgendwo sonst kann er derart Einfluss auf verschiedenen Ebenen nehmen. Guardiola kann sich seinen Kader so frei zusammenstellen, wie in einer Fußballsimulation. Und genau das macht die Entscheidung natürlich auch nachvollziehbar. Er hat sich dort etwas zusammen- und aufgebaut.

ManCity wurde zum Maß aller Dinge in Europa. Und selbst jetzt, wo Guardiola die größte Krise seiner Karriere mit vier Niederlagen in Serie erlebt, ist der Druck vergleichbar klein. Denn bei Manchester City würde man vermutlich auch bei vier weiteren Niederlagen nicht auf die Idee kommen, an seinem Stuhl zu sägen.

Trotz all dieser nachvollziehbaren Argumente geht mit dieser Entscheidung ein Stück dessen verloren, was ihn in der Vergangenheit so auszeichnete. Womöglich ist das sogar gut für ihn persönlich. Wie gesund kann es sein, sich selbst unaufhörlich diesem Druck auszusetzen?

Für den Weltfußball ist es aber schade. Aus Sicht des den Fußball prägenden Trainers fühlt es sich ein wenig so an, als wäre der einstige Revolutionär zum Staatsmann geworden, der wiederum nicht weit vom Elder Statesman entfernt ist. Als ginge nach und nach eine Ära schleichend zu Ende. Eben langweilig und überhaupt nicht mehr aufregend. Gefangen in der eigenen Wohlfühlzone.

Doch aus der Sicht eines Menschen ist es vielleicht genau das, was die Langeweile seiner Entscheidung nahezu irrelevant macht: Er fühlt sich wohl. Und kein Argument der Welt wiegt schwerer. Vielleicht gelingt es ihm ja erneut, allen Kritikern dieser Entscheidung das Gegenteil zu beweisen und seinen Verbleib retrospektiv aufregender erscheinen zu lassen, als er jetzt gerade wirkt.