Rekordvertrag nach Wechsel zu ManCity? Gianluigi Donnarumma kassiert wohl unfassbares Fixgehalt

  • Aktualisiert: 10.09.2025
  • 11:36 Uhr
  • SID

Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma steigt nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Manchester City wohl zum bestbezahlten Torhüter der Welt auf.

Das berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica". Allein durch das Fixgehalt werde der beim französischen Meister aussortierte 26-Jährige bei Manchester City bis 2030 rund 78 Millionen Euro netto verdienen - und damit mehr als jemals ein Torhüter zuvor.

Sollte die Option für ein weiteres Jahr gezogen werden, sind weitere 19 Millionen Euro vorgesehen.

Hinzu können laut des Berichts noch jährliche Boni in Höhe von bis zu drei Millionen Euro kommen. Zwei davon sind an Mannschaftsziele gebunden: Den Gewinn der Premier League und der Champions League. Zudem soll es einen Bonus für Spiele ohne Gegentor geben.

Donnarumma bei PSG aussortiert

Donnarumma war 2021 ablösefrei von der AC Mailand nach Paris gewechselt. Nachdem er Ende Mai mit PSG noch die Champions League gewonnen hatte und eine Vertragsverlängerung (bis 2026) bereits im Gespräch war, entschied Trainer Luis Enrique, dem 23-jährigen Lucas Chevalier den Vorzug zu geben.

Manchester City lotste Donnarumma anschließend für 27 Millionen Euro Ablöse in die Premier League, beim Team von Pep Guardiola tritt er die Nachfolge von Ederson (Wechsel zu Fenerbahce Istanbul) an.

