Inter Mailand: Fans sorgen bei Sieg für Böller-Skandal

Inter Mailand bleibt in der italienischen Serie A das Maß der Dinge - doch die Fans der Nerazzurri sorgten für einen Skandal. Beim 2:0 (2:0)-Sieg bei US Cremonese wurde aus dem Inter-Block in der 49. Minute ein Böller auf das Spielfeld in Richtung Heim-Torwart Emil Audero geworfen. Der 29-Jährige ging zunächst zu Boden.

Die Inter-Profis um Kapitän Lautaro Martínez beschwerten sich lautstark bei den eigenen Anhängern. Audero stand nach kurzer Behandlung wieder auf. Die Partie wurde nach einigen Minuten Unterbrechung fortgesetzt.