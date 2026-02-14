- Anzeige -
La Liga

Real Madrid übernimmt mit Heimsieg über Real Sociedad Tabellenspitze - Rüdiger feiert Comeback

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 23:01 Uhr
  • SID
Zurück auf dem Platz: Antonio Rüdiger gibt sein Comeback für Real Madrid
Zurück auf dem Platz: Antonio Rüdiger gibt sein Comeback für Real Madrid© IMAGO/DeFodi/SID/Manu Reino

Dank eines klaren Heimsiegs springt Real Madrid zumindest vorerst an die Spitze der Tabelle von La Liga. Vinicius Junior darf sich zweimal aus elf Metern probieren.

Real Madrid hat beim Comeback von Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger den Druck auf den FC Barcelona im Fernduell um die spanische Meisterschaft erhöht. Die Mannschaft von Trainer Álvaro Arbeloa gewann am Samstagabend mit 4:1 (3:1) gegen Real Sociedad San Sebastian und übernahm in der spanischen La Liga vorerst die Tabellenführung.

Rüdiger stand nach auskurierter Knieverletzung erstmals seit Anfang Januar wieder auf dem Platz.

Gonzalo Garcia brachte die Königlichen früh in Führung (5.). Nach dem Ausgleich durch Mikel Oyarzabal (21.) brauchte Real nur wenige Minuten für die passende Antwort: Vinicius Júnior verwandelte einen Foulelfmeter (25.), dann erhöhte Fede Valverde (31.) auf 3:1.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs entschied der zuletzt immer wieder von den eigenen Fans kritisierte Brasilianer Vinicius Júnior mit seinem zweiten Foulelfmeter (48.) die Partie. Superstar Kylian Mbappé erhielt eine Pause.

FC Bayern: Elfmeter-Entscheidung entfacht nächste Diskussion

Real Madrid siegt - Barcelona kann wieder vorbeiziehen

Rüdiger wurde nach einer Stunde ausgewechselt, für den Innenverteidiger kam der frühere Bayern-Star David Alaba. Rüdiger hatte sein letztes Pflichtspiel am 8. Januar in der Supercopa gegen Stadtrivale Atlético bestritten, am vergangenen Wochenende war er beim FC Valencia (2:0) bereits in den Spieltagskader zurückgekehrt. Der Einsatz gegen San Sebastian war erst sein neunter in dieser Saison.

Barca um den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick kann am Montag (ab 21 Uhr im Liveticker) mit einem Sieg beim FC Girona wieder am Erzrivalen vorbeiziehen. Madrid trifft am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) im Hinspiel der Zwischenrunde der Champions League auf Benfica Lissabon und Ex-Coach José Mourinho.

