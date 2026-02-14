Dank eines klaren Heimsiegs springt Real Madrid zumindest vorerst an die Spitze der Tabelle von La Liga. Vinicius Junior darf sich zweimal aus elf Metern probieren.

Real Madrid hat beim Comeback von Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger den Druck auf den FC Barcelona im Fernduell um die spanische Meisterschaft erhöht. Die Mannschaft von Trainer Álvaro Arbeloa gewann am Samstagabend mit 4:1 (3:1) gegen Real Sociedad San Sebastian und übernahm in der spanischen La Liga vorerst die Tabellenführung.

Rüdiger stand nach auskurierter Knieverletzung erstmals seit Anfang Januar wieder auf dem Platz.

Gonzalo Garcia brachte die Königlichen früh in Führung (5.). Nach dem Ausgleich durch Mikel Oyarzabal (21.) brauchte Real nur wenige Minuten für die passende Antwort: Vinicius Júnior verwandelte einen Foulelfmeter (25.), dann erhöhte Fede Valverde (31.) auf 3:1.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs entschied der zuletzt immer wieder von den eigenen Fans kritisierte Brasilianer Vinicius Júnior mit seinem zweiten Foulelfmeter (48.) die Partie. Superstar Kylian Mbappé erhielt eine Pause.