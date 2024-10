Ballon d'Or 2024: Vinicius Jr. reagiert auf Platz zwei: "Sie sind nicht vorbereitet"

Der Sonderflug wurde rasch gestrichen, die 50-köpfige Delegation um den vermeintlichen Preisträger Vinicius Junior blieb stattdessen in Spanien und boykottierte die Ballon-d'Or-Gala in Paris.

Bei der Preisvergabe in Paris wurde statt des Brasilianers der spanische Europameister Rodri von Manchester City gekürt. Der Preis, so hieß es in spanischen Medien, sei Madrid nun "völlig wertlos".

Dennoch war Stunden vor der Gala durchgesickert, dass Rodri der Nachfolger von Lionel Messi werden soll. Laut der spanischen Zeitung "AS" habe dann Vinicius selbst angeregt, dass die Reise abgesagt würde. Präsident Florentino Perez sollte mit an Bord sein, genauso wie zahlreiche weitere Offizielle, Spieler und Familienmitglieder.

"Für mich ist er der beste Spieler er Welt. Er ist kaum zu verteidigen. Er sorgt aus dem Nichts für Magie", sagte zuletzt Jude Bellingham über Vinicius, der Real mit seinen Toren in der vergangenen Saison zum Champions-League-Titel geschossen hatte. Beim Finale gegen Borussia Dortmund traf er, auch beim Wiedersehen in der vergangenen Woche erzielte er drei Tore gegen den BVB.

Vinicius ist sportlich genial, er eckt aber auch immer wieder an und wird oft angefeindet. Der Brasilianer, dessen Vorbilder seiner großen Landsmänner Pele und Ronaldo sind, schlägt in Spanien offen Rassismus entgegen, in Sprechchören wurde er in den vergangenen Monaten häufig als "Mono", also "Affe", beleidigt.

Längst hat er sich im Kampf gegen den Hass einen Namen über den Fußball hinaus gemacht. "Ich möchte, dass wir in naher Zukunft mehr Gleichberechtigung und weniger Rassismus haben, dass schwarze Menschen ein normales Leben führen können", sagte Vinicius zuletzt.