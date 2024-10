Nach dem Eklat rund um die Abwesenheit von Real Madrid bei der Verleihung des Ballon d'Or äußert sich der Chefredakteur von "France Football" und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Königlichen.

In Paris wurde am Montag der Ballon d'Or vergeben. Überschattet wurde die Verleihung dabei vom Boykott von Real Madrid. Die Königlichen hatten ihre Teilnahme abgesagt, als ihnen klar wurde, dass nicht Vinicius Junior am Ende als strahlender Sieger auf der Bühne stehen würde.

Initiiert wird der Preis von der französischen Zeitung "France Football". Deren Chefredakteur Vincent Garcia hat sich nach der Veranstaltung zu den Geschehnissen rund um die Madrilenen geäußert und pikante Vorwürfe erhoben.

"Real Madrid hat Druck auf mich ausgeübt, um zu erfahren, ob Vini gewonnen hat, und vielleicht hat mein Schweigen sie glauben lassen, dass Vini verloren hat, und deshalb sind sie nicht gekommen", sagte er im Interview mit "L’Équipe".

"Ich bin unangenehm überrascht, aber ich möchte die Nacht nicht damit verbringen, darüber zu reden, sondern über unseren Gewinner, Rodri, sprechen."

Der Mittelfeldspieler von Manchester City durfte sich anstelle von Vinicius Junior über den Gewinn des Ballon d'Or freuen.