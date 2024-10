FC Barcelona: Video aufgetaucht! Spieler raucht in der Kabine

Siegesfeier der ganz anderen Art bei Barca -Keeper Wojciech Szczesny . Nach dem 4:0-Sieg der Katalanen im Clasico bei Real Madrid postete der Klub ein Kabinenvideo in den Sozialen Netzwerken. Darauf zu sehen: Der polnische Keeper, der voller Genuss an einer E-Zigarette zieht.

Überrascht dürfte das Gesehene dennoch niemanden haben. So ist bereits lange bekannt, dass Szczesny, der aktuell als Ersatz von ter-Stegen-Vertreter Inaki Pena fungiert, leidenschaftlich gerne raucht.

Erst kürzlich verriet er der spanischen "Mundo Deportivo", dass er Kettenraucher ist. "Es sind Dinge, die ich in meinem Privatleben nicht ändere. Es geht niemanden etwas an, ob ich rauche", so Szczesny. Weiter sagt er: "Es hat auch keinen Effekt, auf dem Platz arbeite ich doppelt so hart."