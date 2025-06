Barca-Sportdirektor Deco richtet klare Worte an Torhüter Marc-Andre ter Stegen und lehnt dessen Gesprächswunsch deutlich ab.

Sportdirektor Deco hat Kapitän Marc-Andre ter Stegen in seltener Offenheit die Tür beim FC Barcelona gewiesen. "Ich muss nicht mit ihm reden", sagte der frühere Mittelfeldstar der Katalanen der Zeitung "La Vanguardia" und betonte: "Meine Pflicht ist es, die bestmögliche Mannschaft für den Trainer aufzubauen."

Deshalb hat Deco für Coach Hansi Flick den Torwart Joan García von Stadtrivale Espanyol verpflichtet - als neuen Stammkeeper, zulasten ter Stegens. Dessen Wunsch, über die Situation zu sprechen, wies Deco nun kalt zurück.

"Es gibt keinen Vertrag, der besagt, dass man auf jeden Fall spielen muss", meinte der Portugiese nur schulterzuckend in Richtung ter Stegens, der noch bis 2028 an Barca gebunden ist, und ergänzte: "Von nun an trifft der Trainer die Entscheidungen."