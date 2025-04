FC Barcelona: Hansi Flick attackiert die spanische Liga - "Das ist schockierend"

Vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Königsklasse muss Barca im Pokal zu später Stunde ran. Trainer Hansi Flick wütet.

Diese Ansetzung macht Hansi Flick so richtig sauer. Am Mittwoch, 30. April, steht für den FC Barcelona das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand auf dem Programm. Mit der Erholung ist es vor dem so wichtigen Spiel aber nicht weit her.

Am 26. April, und damit nur vier Tage vorher, steht für Barca das Finale im spanischen Pokal auf dem Programm. Das Duell um die Copa del Rey gegen Erzrivale Real Madrid wird dabei aber nicht zu einer moderaten Uhrzeit ausgetragen, sondern erst um 22 Uhr.

Für den deutschen Coach ein absolutes Unding. "Warum können wir nicht um 18 Uhr spielen? Normalerweise spielen wir um diese Zeit hier, warum also nicht dort? Nenn mir einen Grund", wütete er auf der Pressekonferenz vor dem La-Liga-Spiel gegen Celta Vigo (Samstag, ab 16:15 Uhr im Liveticker).