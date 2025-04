Real Madrid: Trainer Carlo Ancelotti steht vor dem Aus - Abschied noch vor Saisonende?

Dem Sportsender zu Folge wird das Copa del Rey-Finale gegen den FC Barcelona am 26. April das letzte Spiel des Italieners an der Seitenlinie der "Blancos" sein.

Bei Real Madrid bahnt sich offenbar ein Blitz-Abgang an.

Gegen den FC Arsenal kassierte Real Madrid eine herbe Abreibung in der Champions League. Damit scheint offenbar auch das Ende von Carlo Ancelotti besiegelt zu sein - der Trainer soll noch wohl vor Saisonende gehen.

Real Madrid: Nur noch drei Spiele für Ancelotti?

Bis zum Pokal-Endspiel stehen noch zwei Liga-Partien an, gegen Athletic Bilbao und den FC Getafe. Die Spiele scheint der 65-jährige demnach noch sicher zu haben.

Die herbe Klatsche in der Champions League gegen den FC Arsenal soll zu der Entscheidung geführt haben. Die Madrilenen unterlagen den "Gunners" in Addition von Hin- und Rückspiel deutlich mit 1:5 und schieden im Viertelfinale krachend aus.

Auch in der Liga liegt man lediglich auf dem zweiten Platz - vier Punkte hinter dem Dauerrivalen aus Barcelona. Die beiden Teams treffen am 11. Mai im "El Clasico" aufeinander - dann offenbar ohne den "Maestro".

Nach der erneuten Niederlage gegen Arsenal äußerte sich Ancelotti vielsagend zu seiner Zukunft bei Real: "Vielleicht entscheidet der Klub, mich zu ersetzen und vielleicht ist es dieses oder nächstes Jahr, wenn mein Vertrag ausläuft."

Und weiter: "Aber wenn ich hier fertig bin, werde ich diesem Verein dankbar sein. Das kann morgen sein, in zehn Tagen, in einem Monat oder in einem Jahr, aber ob mein Vertrag endet oder nicht, ist mir wirklich egal".