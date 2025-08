Friedhelm Funkel macht keinen Hehl daraus, dass es schon wieder kribbelt. Etwas mehr als zwei Monate ist es her, dass der 71-Jährige mit dem 1. FC Köln in die Bundesliga aufgestiegen ist. Anschließend trennten sich die Wege wieder.

Am Freitag (ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) startet mit dem Spiel FC Schalke gegen Hertha BSC die neue Zweitliga-Saison. Wir haben mit Trainer-Legende Friedhelm Funkel den Favoritencheck gemacht.

Deshalb ist bei ihm die Vorfreude, dass die neue Saison der 2. Bundesliga am Freitag (ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) mit dem Spiel zwischen dem FC Schalke und Hertha BSC eingeläutet wird, groß.

Funkel: Weil Stefan ein sehr guter und erfahrener Trainer ist. Er hat mit Fürth den Aufstieg geschafft, in Hannover hat er ebenfalls richtig gute Arbeit geleistet. Auch bei Hertha hat er in der Schlussphase gezeigt, was er kann. Dazu haben sie mit Fabian Reese einen absoluten Unterschiedsspieler.

ran: Herr Funkel, am Freitag startet die 2. Bundesliga mit Schalke gegen Hertha BSC: Ist die Hertha für Sie der Topfavorit in der neuen Saison?

Funkel: Ich fürchte ja. Sie haben gute Spieler, aber auch sehr viele Leistungsträger verloren. Der Trainer ist klasse, keine Frage, aber der Aderlass war zu groß. Ich glaube nicht, dass sie in Abstiegsgefahr kommen, aber eher auf den Plätzen sieben bis zehn landen. Der Bundesliga-Aufstieg war eine Sensation, das war eine außergewöhnliche Saison. Das ist auch ein Verdienst des Trainers, der die Mannschaft hervorragend geführt hat. In Kiel wird seriös und gut gearbeitet, das steht außer Frage. Aber kurzfristig wird das nichts mehr mit dem Oberhaus.

Funkel: Schalke ist die absolute Wundertüte

ran: Und Schalke 04? Königsblau kommt aus der schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte, hat personell aber viel verändert. Darf S04 ein bisschen vom Aufstieg träumen?

Funkel: Ganz ehrlich: Das wäre völlig verkehrt. Schalke ist die absolute Wundertüte. Der Trainer hat noch nie in Deutschland gearbeitet, einige Spieler sind mir zum Beispiel völlig unbekannt. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Aber: Ich kann die Mannschaft nur schwer einschätzen. Sie sollten sich den Aufstieg aber auch nicht als Ziel setzen. Die letzten zwei Jahre waren richtig schlecht, zeitweise waren sie nah am Abstieg in die 3. Liga. Mein Rat an die Verantwortlichen: Schalke sollte versuchen, in den nächsten drei Jahren kontinuierlich Anschluss an die Spitze zu finden.

ran: Wie bewerten Sie die Veränderungen in den Führungspositionen?

Funkel: Ich finde es richtig stark, dass Frank Baumann Verantwortung übernimmt. Er kennt die Bundesliga und das Geschäft. In Bremen war er langjähriger Sportvorstand und hat dort richtig gute Arbeit geleistet. Aber man muss klar sagen: Das ist ein Wagnis. Ein Abenteuer. Denn Werder Bremen ist die Stabilität seit Jahrzehnten, da gibt es keine Unruhe. Das war ein Paradies.

Und jetzt Schalke: Dort weißt du oft gar nicht, was auf dich zukommt. Der Verein hat zwar eine enorme Wucht, aber diese Wucht strahlt er schon länger nicht mehr aus, seitdem Huub Stevens, Rudi Assauer und Clemens Tönnies nicht mehr da sind. Die haben Ruhe reingebracht, eine klare Richtung vorgegeben und Schalke ein paar Jahre lang in die Champions League geführt. Danach ging’s nur noch bergab. Und jetzt geht’s erstmal darum, diesen Abwärtstrend zu stoppen. Was schwer genug ist, Auch, weil das Startprogramm brutal ist: Hertha, Kaiserslautern, Bochum – das sind gleich drei Brocken.

ran: Immer wieder gibt es Gerüchte über eine Rückkehr von Tönnies. Wäre das ein Wagnis, das man eingehen sollte?

Funkel: Zu 100 Prozent. Ich bin mir sicher, Clemens Tönnies würde wieder für bessere Zeiten sorgen. Aber es gibt eben Vereine, wo die Ultras eine sehr, sehr große Macht haben. Ich glaube deshalb auch, dass er dort nie wieder eine Funktion übernehmen wird, obwohl er im Herzen immer Schalker bleiben wird. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit, Schalke zu stabilisieren, aber realistisch ist das wohl nicht.

ran: Was halten Sie vom neuen Trainer Miron Muslic? Für viele ist er ein unbeschriebenes Blatt…