Joan Garcia zum FC Barcelona? "Wir arbeiten daran..."

Bei "RAC1" unterstrich auch Sportdirektor Deco, dass sich die Zeit des Deutschen in absehbarer Zukunft dem Ende entgegen neigen könnte: "Die Idee ist, dass ter Stegen und Tek (Wojciech Szczesny, Anm. d. Red.) weitermachen. Wenn man an die nächsten ein oder zwei Jahre denkt, müssten wir uns nach einem anderen Torwart umsehen. Wir haben auch talentierte Torhüter in La Masia, denen wir eine Chance geben könnten."

Zu Garcia äußerte er sich überraschend offensiv: "Wir arbeiten daran, Informationen über die besten Spieler zu sammeln, und Joan Garcia ist ein guter Torhüter."

Ter Stegen besitzt bei den Katalanen noch einen Vertrag bis 2028, er war 2014 von Borussia Mönchengladbach dorthin gewechselt.

Anfang Mai hatte ter Stegen sieben Monate nach einer schweren Knieverletzung sein Comeback für Barca gegeben, in den entscheidenden Saisonspielen hatte Trainer Flick ihm aber den Polen Wojciech Szczesny vorgezogen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte in der vergangenen Woche hingegen mit Blick auf das Final Four in der Nations League betont, ter Stegen sei weiterhin die Nummer 1 in der deutschen Nationalmannschaft.