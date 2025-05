Im Interview mit ran spricht Thomas Hitzlsperger über die Defizite des FC Bayern, Florian Wirtz, Jonathan Tah und das Champions-League-Finale. Von Martin Volkmar Thomas Hitzlsperger hat die Champions-League-Saison als TV-Experte aus nächster Nähe verfolgt. Umso mehr freut sich der Ex-Nationalspieler auf das Endspiel am Samstag in München zwischen Inter Mailand und Paris St. Germain (21 Uhr im ran-Liveticker), bei dem der ehemalige Italien-Profi einen klaren Favoriten hat. Im Gespräch mit ran äußert sich Hitzlsperger zudem über seine neue Aufgabe bei Serie-A-Klub Hellas Verona, die Saison des FC Bayern, mögliche Neuzugänge und die Leistung von Vincent Kompany. ran: Das Champions-League-Finale findet in der Allianz Arena statt, aber ohne den FC Bayern. War es aus Ihrer Sicht trotzdem eine gute Saison für den FCB? Thomas Hitzlsperger: Bayern hat die Bundesliga eindeutig dominiert. Natürlich auch, weil Bayer Leverkusen seine Leistung aus der Vorsaison nicht wiederholen konnte und Borussia Dortmund erst am Ende richtig in Fahrt gekommen ist. International wurden die Defizite in der Defensive jedoch deutlich ausgenutzt. Das sollten sie lösen, weil der Anspruch auch in Zukunft sein wird, in der Champions League ganz weit zu kommen. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen: Dieses Jahr hat beim Ausscheiden im Viertelfinale am Ende nur ein Tor gefehlt gegen Inter, das jetzt im Finale steht. Also man muss da auch nicht alles in Schutt und Asche legen. Champions League oder Europa League? Chelsea vor kurioser Wahl ran: Was würden Sie empfehlen? Hitzlsperger: Ich würde in der Innenverteidigung und der Absicherung vor der Abwehr nachbessern, denn da lagen auf Topniveau die Probleme. Deshalb ist das Geld dort besser investiert. Im Offensivbereich sehe ich weniger Probleme. Aber sie müssen die Balance finden, weiterhin so torgefährlich bleiben und die Defensive nicht außer Acht lassen. Von daher wird Jonathan Tah den Bayern sicherlich helfen.

"Bayern ist offensiv hervorragend aufgestellt" ran: Das heißt umgekehrt, die Absage von Florian Wirtz finden Sie verkraftbar? Hitzlsperger: Ja, das sehe ich so – ungeachtet seiner Qualitäten und der Tatsache, dass Florian Wirtz für jede Mannschaft eine Bereicherung ist. Aber Bayern ist offensiv mit Jamal Musiala, Michael Olise, Harry Kane und weiteren Topspielern hervorragend aufgestellt und die hohe Ablöse kann anderswo sinnvoller eingesetzt werden. Für Wirtz wäre es in München ein vertrautes Umfeld gewesen, weil er die meisten aus der Nationalmannschaft kennt. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Wechsel ins Ausland eine wertvolle Erfahrung ist, die man machen sollte und an der man auch als Persönlichkeit wächst.

ran: Viel Auslandserfahrung als Spieler und Trainer hat auch Vincent Kompany mit nach München gebracht, aber wenig Erfahrung als Trainer. Daher waren Sie vor der Saison etwas skeptisch. Hat er die Herausforderung bei Bayern bestanden? Hitzlsperger: Ja, ich würde sogar sagen, mit Bravour. Er hat mich schon beeindruckt, weil wir alle noch wissen, unter welchen Umständen er zu Bayern gekommen ist. Er war nicht erste Wahl, sondern relativ weit hinten in der Rangfolge der Trainerkandidaten. Und kam in einen Klub, bei dem nach der titellosen vergangenen Saison große Unruhe herrschte. Doch er hat sehr schnell die Gemüter beruhigt, weil die Mannschaft offensiven Fußball gezeigt hat und er stets souverän agiert hat. Man spürt, welch große und natürliche Autorität er bei den Spielern genießt, weil er das alles als Profi selbst erlebt und große Erfolge gefeiert hat. Seine Ruhe und Ausstrahlung tun dem Verein gut. Und es ist ja bei Bayern nicht leicht, den hohen Ansprüche sofort zu genügen. Aber die Diskussionen gab es letzte Saison auf anderer Ebene, jedoch nicht über den Trainer. ran: Zurück zur Champions League, wo Inter zum zweiten Mal binnen zwei Jahren das Finale erreicht hat. Sie sind ein echter Serie-A-Experte, weil sie dort bei Lazio Rom gespielt haben, vor allem aber seit Januar gemeinsam mit der ehemaligen DFL-Chefin Donata Hopfen im Aufsichtsrat von Erstligist Hellas Verona sitzen. Wie kam es dazu? Hitzlsperger: Ganz einfach: Ich wurde von den neuen Besitzern Presidio Investors angesprochen, ob ich bei Hellas mithelfen möchte. Und aufgrund meiner Affinität zu Italien und weil ich den handelnden Personen viel zutraue und es auf der menschlichen Ebene sofort gepasst hat, habe ich zugesagt. Viele US-Investoren sind mittlerweile im italienischen Fußball, da tut sich einiges. Ich will mithelfen, Hellas Verona weiterzuentwickeln. Wir konnten schon in vielen Bereichen Dinge bewegen, der Anfang ist also gemacht. Nun steht die Transferperiode an. Wir sind alle froh, dass sich die Mannschaft am letzten Spieltag endgültig vor dem Abstieg gerettet hat und wir für die Serie A planen können.

Favorit im Finale? "Würde eher auf Paris tippen" ran: Auf der anderen Seite der Tabelle hat Inter ganz knapp das Fernduell um die Meisterschaft gegen Napoli verloren. Wie stark ist die Mannschaft aus Ihrer Sicht? Hitzlsperger: Inter steht ein bisschen sinnbildlich für den italienischen Fußball. Also die Klischees werden erfüllt: Sie verteidigen gut und auch gerne und suchen dann die Chance zu kontern. Und sie setzen auf erfahrene Spieler und sind immer bis zur letzten Sekunde sehr fokussiert. So wie in München, als Thomas Müller reinkam und das ganze Stadion nach seinem Tor zum 1:1 dachte, dass Bayern das Spiel dreht. Aber stattdessen hat Inter nochmal zugestochen. Oder im Halbfinal-Rückspiel, als Barcelona eigentlich schon im Endspiel stand, ehe ausgerechnet ein Verteidiger in letzter Sekunde noch den Ausgleich schießt und Inter damit in die Verlängerung bringt. Also man kann gar nicht hoch genug einschätzen, was Simone Inzaghi dort leistet.

