FC Barcelona mit Rolle rückwärts bei Ter Stegen: Lag es an diesem emotionalen Statement?

Die Schlammschlacht zwischen Barca und dem deutschen Nationaltorhüter wurde zum Wochenende hin wild. Nach einem Hin und Her ist er jetzt wieder Kapitän. Wie lange geht das unwürdige Trauerspiel zwischen dem FC Barcelona und Marc-Andre ter Stegen weiter? Die Katalanen zündeten am Freitag zunächst die nächste Eskalationsstufe: Der 33-Jährige hat für die kommende Saison in La Liga keine Rückennummer bekommen. Am Freitag wurde die offizielle Meldeliste auf der Homepage der Liga veröffentlicht. Seit seinem Wechsel aus Mönchengladbach nach Barcelona hatte ter Stegen stets die 1 auf dem Trikot. Die "Marca" nannte das Vorgehen "Mobbing". Marc-Andre ter Stegen: DFB-Keeper verliert offenbar Kapitänsamt beim FC Barcelona

Marc-Andre ter Stegen: FC Barcelona leitet wohl Disziplinarverfahren ein Allerdings war es nicht die erste Breitseite des Klubs gegen den deutschen Nationaltorhüter. Erst am Donnerstag hatte Barca den verletzten Keeper vorerst als Kapitän abgesetzt, davor ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet.

Zoff zwischen Barca und ter Stegen geht weiter Interessant dabei: Nicht aufgeführt auf der Liga-Webseite sind die beiden Torhüter Joan Garcia und Wojciech Szczesny. Garcia hatte Barca jüngst erst für 25 Millionen Euro verpflichtet, er soll ter Stegen im Tor ablösen. Inaki Pena hingegen wird mit der Nummer 13 gelistet. Er ist eigentlich nur die Nummer vier. Am 16. August startet Barcelona bei RCD Mallorca in die neue Saison, am Sonntag findet gegen Como der letzte Test statt. Franz Beckenbauer Supercup: VfB Stuttgart gegen den FC Bayern live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream auf Joyn

Ter Stegen veröffentlicht Statement Am Freitagabend veröffentlichte der Keeper ein ebenso langes wie emotionales Statement auf Instagram. "Diese letzten Monate waren für mich besonders schwierig – sowohl körperlich als auch persönlich. Wie jeder Spieler war es nach meiner Verletzung mein einziges Ziel, so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren – motiviert allein vom Wunsch, der Mannschaft zu helfen und das zu tun, was ich am meisten liebe: Wettkämpfen", schrieb er. In den vergangenen Wochen sei viel über ihn gesagt worden. "Daher ist es mir ein Anliegen, meine Version der Ereignisse respektvoll, aber klar mitzuteilen", erklärt er. "Die Entscheidung, mich einer Operation zu unterziehen, wurde nach Rücksprache mit medizinischen Fachleuten und mit vollständiger Zustimmung des Klubs getroffen. Dabei stand stets meine Gesundheit und meine langfristige sportliche Karriere im Vordergrund – was natürlich mit den Zielen des FC Barcelona übereinstimmt: so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können, um Titel zu gewinnen. Darüber hinaus habe ich öffentlich die minimale Ausfallzeit angekündigt, die mir von den angesehensten Experten mitgeteilt und immer in Absprache mit dem Klub kommuniziert wurde", so der Deutsche weiter. Der Hintergrund: Der langjährige Stammtorhüter soll sich nach seiner Rückenoperation angeblich geweigert haben, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, durch die Barca den Verletzungs- und Operationsbericht an die Medizinische Kommission der spanischen Liga weiterleiten dürfte. Ohne den Bericht kann die Liga nicht beurteilen, wie schwer die Verletzung des Keepers ist. Der Klub soll seine Rechtsabteilung eingeschaltet haben, es könnte zu internen Sanktionen kommen. Ter Stegen hatte seine Ausfallzeit aufgrund der Operation in einem Instagram-Beitrag mit "etwa drei Monaten" beziffert. Barcelona darf nur dann 80 Prozent seines Gehalts für die Registrierung neuer Spieler verwenden, wenn ter Stegen mindestens vier Monate ausfällt.

