El Clasico: Real Madrid kann gegen FC Barcelona pikanten Rekord einstellen

El Clasico steht vor der Tür! Real Madrid empfängt den FC Barcelona. Besonders brisant: Mit einem Sieg oder Unentschieden können die "Königlichen" in der Partie einen ligaweiten Rekord einstellen, der bisher von Barca gehalten wird.

Erster gegen Zweiter, zwei Teams in Top-Form, gespickt mit Superstars in den eigenen Reihen. Das El Clasico in der spanischen Liga zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona steht an.

Das Duell am elften Spieltag (Samstag, ab 21:00 Uhr im Liveticker) wird mit Spannung erwartet.