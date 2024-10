Am Samstagabend stehen sich Real Madrid und der FC Barcelona im 258. Clasico gegenüber. Welches Team hat im direkten Vergleich der Spieler einen Vorteil? Von Chris Lugert Wenn sich Real Madrid und der FC Barcelona am Samstagabend (21:00 Uhr im Liveticker) im Bernabeu-Stadion gegenüberstehen, ist es mehr als nur ein gewöhnliches Fußballspiel. Der spanische Clasico vereint sportliche mit historischer und politischer Rivalität, teils sogar Feindschaft. Auf der einen Seite der Klub aus der spanischen Hauptstadt, das Symbol all dessen, was ein Teil Kataloniens verachtet. Auf der anderen Seite die Katalanen, die sich so weit wie möglich vom Rest Spaniens distanzieren wollen, was wiederum in Madrid für Ablehnung sorgt. Die legendärsten Clasico-Duelle Jedes einzelne Spiel dieser beiden Klubs ist emotional aufgeladen, vor allem, wenn es sportlich eine derartig brisante Ausgangslage wie an diesem Wochenende gibt. Denn vor dem 258. Pflichtspiel-Duell zwischen den beiden Vereinen schickt sich Barca an, Real in der Meisterschaft ein wenig davonzulaufen. Aktuell sind es nur drei Punkte Abstand, mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Hansi Flick die Lücke aber auf sechs Punkte vergrößern. Angesichts der bisher gezeigten Leistungen der Blaugrana wäre das schon eine Hausnummer. Doch die jüngste Vergangenheit spricht klar für die Königlichen. Von den letzten neun Liga-Clasicos gewann Real sieben, Barca nur zwei. Setzt sich dieser Trend fort? Oder feiert Flick nur drei Tage nach dem glanzvollen 4:1 in der Champions League gegen den FC Bayern seinen nächsten großen Sieg?

Anzeige

Anzeige

Anzeige

ran bewertet die einzelnen Positionen und zeigt das Head-to-Head vor dem Clasico.

Anzeige

Tor: Andriy Lunin vs. Inaki Pena Im Tor kommt es zum Duell zwischen den beiden Ersatzkeepern. Marc-Andre ter Stegen fehlt dem FC Barcelona aufgrund seines Patellasehnenrisses bereits mehrere Wochen und wird in dieser Saison wohl nicht mehr zurückkehren. Bei Real-Stütze Thibaut Courtois brach im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund eine Adduktorenverletzung wieder auf, der Belgier muss in den kommenden Spielen zuschauen. Heißt, es messen sich Andriy Lunin bei Real und Inaki Pena bei Barca. Lunin stand bereits über weite Strecken der Vorsaison im Tor, als Courtois wegen eines Kreuzbandrisses fehlte. Und der Ukrainer machte seine Sache meist richtig gut. Auch Pena kam in der vergangenen Spielzeit bereits zu 17 Pflichtspiel-Einsätzen und vertrat ter Stegen auch in dieser Saison bislang zuverlässig. Im direkten Duell zwischen den beiden ist es daher ein Unentschieden. Real vs. Barca: 1:1

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Rechtsverteidiger: Lucas Vazquez vs. Jules Kounde Der Ausfall von Dani Carvajal tut Real richtig weh. Der Europameister verpasst mit einem Kreuzbandriss den Rest der Saison, seinen Platz übernahm schon gegen den BVB Lucas Vazquez. Der 33-Jährige ist ein grundsolider Spieler, zuverlässig, macht keine wilden Sachen. Und doch gibt es einen Grund, warum er unter normalen Umständen nicht zur Stammelf gehören würde. Auf der anderen Seite kann Barcelona auf Jules Kounde setzen, der Franzose gehört zu den besten Spielern überhaupt auf dieser Position. Auch bei der EM spielte er groß auf. Allein der Marktwert-Vergleich zwischen den beiden Spielern spricht Bände. Kounde steht bei 55 Millionen Euro, Vazquez bei vier Millionen - und das liegt nicht nur am hohen Alter des Real-Profis. Real vs. Barca: 1:2

Innenverteidiger: Antonio Rüdiger vs. Pau Cubarsi Antonio Rüdiger hat sich längst zu einem der Top-Verteidiger im europäischen Fußball entwickelt. Inzwischen ist der 31-Jährige auch einer der Führungsspieler bei Real und in der deutschen Nationalmannschaft. Der gebürtige Berliner vereint enorme Qualitäten mit geballter Erfahrung, zweimal hat er bereits die Champions League gewonnen. Dass Pau Cubarsi das Zeug dazu hat, eine derartige Karriere irgendwann hinzulegen, ist unbestritten. Mit seinen erst 17 Jahren hat sich das Eigengewächs - auch aufgrund großer Verletzungsprobleme anderer Barca-Verteidiger - bereits zum Stammspieler gemausert. Cubarsi ist ein Mega-Talent und ein Versprechen für die Zukunft, aber die Gegenwart spricht klar für Rüdiger. Real vs. Barca: 2:2

22.10.2024, Real Madrid vs. Borussia Dortmund, UEFA Champions League, 3. Spieltag Antonio Rüdiger (Real Madrid, 22) jubelt nach dem Tor zum 2:2 durch Vinicius Junior (Real Madrid, 7) *** 22 10 2024, Real Madrid vs Borussia Dortmund, UEFA Champions League, Matchday 3 Antonio Rüdiger Real Madrid, 22 celebrates after Vinicius Junior Real Madrid, 7 scores to make it 2 2 Copyright: xBahhoxKarax © Kirchner-Media

Anzeige

Anzeige

Innenverteidiger: Eder Militao vs. Inigo Martinez Lange machten Eder Militao die Nachwirkungen seines Kreuzbandrisses aus der Vorsaison zu schaffen, in dieser Saison aber ist er wieder jene unumstrittene Säule, die er vor seiner schweren Verletzung war. Der Brasilianer kam in jedem Ligaspiel und auch zuletzt gegen den BVB zum Einsatz. Gegen die Dortmunder wirkte er anfangs etwas wacklig, gewann dann aber an Ruhe. Seit vergangener Saison spielt Inigo Martinez bei Barca, der Baske sollte vor allem Erfahrung in die Mannschaft bringen. Das ist ihm auch gelungen, in dieser Saison hat er seinen Stammplatz aufgrund der Verletzungen von Ronald Araujo, Andreas Christensen und Eric Garcia ohnehin sicher. Im direkten Vergleich aber hat Militao die Nase leicht vorne. Real vs. Barca: 3:2

Linksverteidiger: Ferland Mendy vs. Alejandro Balde Real Madrid bemüht sich dem Vernehmen nach sehr um Alphonso Davies, aber wenn man Ferland Mendy so spielen sieht, könnte man versucht sein, dieses Interesse zu hinterfragen. Denn an dem Franzosen käme Davies aktuell wohl nur schwer vorbei. Was vor allem daran liegt, dass Mendy endlich einmal über mehrere Monate von Verletzungen verschont geblieben ist. Allerdings ist Mendy ein Linksverteidiger alter Schule. Wenig Drang nach vorne, Stärken klar in der Defensive. Verletzungen waren auch bei Alejandro Balde ein großes Thema, ein Sehnenriss kostete ihn die gesamte Rückrunde der Vorsaison und auch die EM-Teilnahme. Inzwischen aber ist der 21-Jährige wieder komplett fit und auf der linken Seite gesetzt. Balde schaltet sich deutlich häufiger ins Offensivspiel seines Teams ein als Mendy und kann die Offensive insgesamt damit deutlich besser unterstützen. Offensiv ist Balde besser, defensiv Mendy, deshalb gibt es ein Unentschieden. Real vs. Barca: 4:3

Anzeige

Anzeige

Defensives Mittelfeld: Aurelien Tchouameni vs. Marc Casado Gegen den BVB saß Aurelien Tchouameni etwas überraschend nur auf der Bank, im Clasico dürfte der zweikampf- und defensivstarke Franzose aber auf seine angestammte Sechser-Position zurückkehren. Und es gibt nur wenige im Weltfußball, die es auf dieser Position mit Tchouameni aufnehmen können. Marc Casado aufseiten der Gäste ist einer der Aufsteiger der Saison, auf die Flick aufgrund des insgesamt recht dünnen Kaders setzt. Der 21-Jährige war vor der laufenden Spielzeit wohl nur Kennern des spanischen Fußballs ein Begriff, wenngleich er in der Vorsaison immerhin schon vier Kurzeinsätze bei den Profis absolvieren durfte. Im Duell mit Tchouameni hat er daher keine Chance. Real vs. Barca: 5:3

Zentrales Mittelfeld: Federico Valverde vs. Pedri Fede Valverde übernahm die Rückennummer 8 von Toni Kroos und wurde von seinem langjährigen deutschen Mitspieler über den grünen Klee gelobt, die Erwartungen waren also klar definiert. Und bislang wird der Uruguayer diesen auch gerecht. Vier Scorerpunkte stehen in zehn Ligaspielen bereits zu Buche, zuletzt gegen Dortmund agierte er defensiver. Pedri wiederum ist gerade dabei, zumindest in Ansätzen an seine sensationelle Saison 2020/21 anzuknüpfen. Jene Spielzeit verschaffte ihm seinen Durchbruch, doch die Belastung aus Klub, EM und Olympia war zu viel und bescherte ihm eine Verletzung nach der anderen. Der 21-Jährige ist auf gutem Wege zurück zu alter Stärke, doch Valverde hat hier die Nase vorne. Real vs. Barca: 6:3

Anzeige

© 2024 Getty Images

Anzeige

Zentrales Mittelfeld: Jude Bellingham vs. Fermin Lopez Die vielen Tore aus der vergangenen Hinrunde liefert Jude Bellingham nicht mehr, was aber bewusst so gewollt ist. Trainer Carlo Ancelotti machte jüngst klar, dass der Engländer defensiver agieren soll. Für das Toreschießen sind andere zuständig. Dementsprechend lesen sich seine Scorer-Statistiken mit gerade einmal drei Assists in zehn Einsätzen mager. Dafür erledigt er seine Defensivaufgaben extrem stark. Bellingham spielt nicht schlechter, sondern einfach anders. Das Niveau bleibt enorm. Jüngst verpasste Fermin Lopez mehrere Spieler aufgrund einer Muskelverletzung, kehrte aber rechtzeitig zum Spiel gegen die Bayern in die Startelf zurück - und drehte dann so richtig auf. Zwei Torvorlagen steuerte er gegen die Münchner bei. Nach seinem Durchbruch unter Xavi im Vorjahr lief die aktuelle Saison bislang nicht nach seinem Geschmack, das Bayern-Spiel aber könnte ein Wendepunkt für Fermin gewesen sein. Im direkten Vergleich aber hat Bellingham dennoch klare Vorteile. Real vs. Barca: 7:3

Anzeige

Rechtsaußen: Arda Güler vs. Lamine Yamal Sollte hier jemand Rodrygo vermissen: Der Flügelspieler hat sich gegen den BVB verletzt und fällt aus. Und zugegeben: Es ist nicht sicher, dass Ancelotti den Brasilianer wirklich mit Arda Güler ersetzen wird. Es ist auch möglich, dass der Italiener auf vier Mittelfeldspieler baut. Allerdings deutete Ancelotti eine Überraschung an - und Güler wäre genau diese. Der junge Türke scharrt mit den Hufen und will sich zeigen, bislang durfte er das fast nur als Joker. Ganz anders Lamine Yamal, der bei Barcelona an seine überragende EM anknüpft und auch unter Flick groß aufspielt. Zwölf Torbeteiligungen in 13 Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache. Der 17-Jährige ist auf dem besten Wege, ein neuer Superstar zu werden. Der Clasico könnte die nächste Bühne für eine große Yamal-Show werden. Real vs. Barca: 7:4

Anzeige

Mittelstürmer: Kylian Mbappe vs. Robert Lewandowski Inzwischen ist Kylian Mbappe so richtig bei Real angekommen. Sechs Tore in den letzten sechs Ligaeinsätzen, dazu eine Vorlage gegen den BVB - die Maschine, sie kommt ins Rollen. Die Abstimmung im Real-System, gerade mit Vinicius Jr., funktioniert immer besser. Im Clasico wird Mbappe alles versuchen, um ein Topspiel abzuliefern und auch die letzten Zweifler ruhigzustellen. Robert Lewandowski erlebt derweil seinen zweiten Karriere-Frühling. Der Pole trifft wie zu allerbesten Bayern-Zeiten, sagenhafte 15 Tore sind es in gerade einmal 13 Einsätzen. Die spezielle Verbindung mit Trainer Hansi Flick funktioniert prächtig. Eigentlich sollte man meinen, gewinnt Mbappe jedes direkte Duell. Hier aber entscheiden wir uns aufgrund der Ausnahmeform von Lewandowski für ein Unentschieden. Real vs. Barca: 8:5

Kylian Mbappe 10 (Frankreich) im Zweikampf, Aktion, mit Robert Lewandowski 9 (Polen), Frankreich vs. Polen, Fussball, UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024, Gruppenphase, 3. Spieltag, 25.06.2024 Dortmund Nordrhein-Westfalen Deutschland *** Kylian Mbappe 10 France in duel, action, with Robert Lewandowski 9 Poland , France vs Poland, Football, UEFA Euro 2024, Group stage, Matchday 3, 25 06 2024 Dortmund Nordrhein Westfalen Germany Copyright: xkolbert-press MarcxNiemeyerx © kolbert-press

Linksaußen: Vinicius Jr. vs. Raphinha Vinicius Jr. befindet sich derzeit in absoluter Ausnahmeform, es deutet sehr viel darauf hin, dass der Brasilianer am kommenden Montag den Ballon d'Or gewinnen wird. Obwohl es eigentlich keine Auswirkungen mehr haben sollte, weil der Bewertungszeitraum die Vorsaison ist, schoss er den BVB fast im Alleingang ab. Aktuell gibt es auf diesem Planeten keinen besseren Flügelspieler. Auch nicht sein Landsmann Raphinha, wenngleich der 27-Jährige momentan die beste Phase seiner Barca-Karriere erlebt. An 17 Toren war er in 13 Pflichtspielen in dieser Saison bereits beteiligt, die Bayern werden womöglich noch von ihm geträumt haben. Und doch ist er individuell nicht auf dem Niveau von Vinicius - was aber nicht bedeutet, dass er den Clasico nicht trotzdem entscheiden kann. Real vs. Barca: Endstand 9:5