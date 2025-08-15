Anzeige
FC Barcelona: Hansi Flick wünscht sich Verbleib von Marc-Andre ter Stegen

  • Aktualisiert: 15.08.2025
  • 15:14 Uhr
  • SID

Marc-Andre ter Stegen und der FC Barcelona liegen im Clinch, die Zukunft des Torhüters ist offen. Trainer Hansi Flick würde den Nationalkeeper jedoch gerne behalten.

Trainer Hansi Flick hofft auf einen Verbleib von Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona.

"Das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam darüber sprechen und dass er wieder auf seinem hohen Niveau spielen kann, das er viele Jahre lang gezeigt hat, denn er ist ein fantastischer Torhüter", sagte der frühere Bundestrainer vor dem Ligastart des spanischen Meisters am Samstag bei RCD Mallorca (ab 19:30 Uhr im Liveticker): "Er muss sich erholen und zurückkommen, das ist das Wichtigste. Wir stehen hinter ihm."

Seit der Degradierung zur Nummer drei hinter Neuzugang Joan García und Wojciech Szczesny gibt es immer wieder Wechselgerüchte um den deutschen Keeper, der an den Folgen einer Rückenoperation laboriert. Zwischenzeitlich war ihm sogar die Kapitänsbinde entzogen worden.

Noch keine Spielerlaubnis für Garcia und Rashford

Diese hat der 33-Jährige nun aber zurück, weil er vor einer Woche eine Einverständniserklärung, die der katalanische Klub zur Weiterleitung von ter Stegens Verletzungsbericht an die Medizinische Kommission der spanischen Liga benötigte, unterschrieb.

Am Mittwoch war ter Stegen dann von La Liga als Langzeitverletzter eingestuft worden. Als Folge kann Barca nun García und auch Leihgabe Marcus Rashford registrieren. Möglich macht dies die Regelung, dass Barcelona bei einer Ausfallzeit des Deutschen von mindestens vier Monaten 80 Prozent von dessen Gehalt für sogenannte Salary-Fairplay-Zwecke und somit für die Registrierung neuer Spieler verwenden darf.

Noch haben García und Rashford aber kein grünes Licht für einen Einsatz erhalten. "Sie können sich vorstellen, dass ich darüber nicht glücklich bin", sagte Flick zu den ausstehenden Registrierungen: "Aber ich kenne die Situation und ich glaube an den Verein, und das ist alles, was ich dazu sagen kann. Wir müssen bis morgen warten."

