FC Barcelona: Rückkehr von Thiago Alcantara "steht auf der Kippe"

Der FC Barcelona hat mit massiven finanziellen Problemen zu kämpfen, die nun offenbar die nächste Personalie erschweren.

Verhinderte Rückkehr beim FC Barcelona.

Bereits seit Dezember ist Thiago Alcantara wieder in der spanischen Metropole. Eigentlich hätte der frühere Barca-Star, der lange Jahre auch in Diensten des FC Bayern stand, im Januar zum Trainerteam von Hansi Flick dazustoßen sollen. So sollte der 33-Jährige, der bereits zu Saisonbeginn im Trainerstab mitgearbeitet hatte, in der Rückrunde mit der Mannschaft arbeiten.

Doch daraus wird wohl erstmal nichts.

So wartet er nach wie vor auf seinen Vertrag. Doch damit nicht genug. Laut der katalanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" steht die Rückkehr sogar "auf der Kippe".

Der Hintergrund: "Die finanzielle Situation von Barca ist so heikel, dass es bisher nicht möglich war, auch nur einen symbolischen Vertrag für den ehemaligen Nationalspieler abzuschließen."

Im Vordergrund stand zuletzt die Lösung der Probleme rund um die Registrierung von Dani Olmo - was bislang nicht gelang.