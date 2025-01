Der Verband hatte seine Entscheidung mit den Artikeln 130.2 und 141.5 der RFEF-Regularien begründet. Demnach dürfen Spieler kein zweites Mal in einer Saison vom selben Klub registriert werden.

Laut "Mundo Deportivo" legen die Katalanen am Dienstag Einspruch vor dem Nationalen Sportrat (CSD) ein . Notfalls würde Barca auch vor den Verwaltungsgerichtshof für Sport ziehen.

Der FC Barcelona will die Spielerlaubnis für Dani Olmo vor einem ordentlichen Gericht erkämpfen. Klappt das nicht, hätten die Katalanen noch eine Option. Aber die hat es in sich.

Das Chaos um Olmo ruft natürlich längst europäische Topklubs auf den Plan, die nur darauf warten, einen der gefeierten EM-Stars für lau abzustauben. Doch was passiert jetzt? ran beschreibt die möglichen Szenarien.

Auffällig ist jedoch: Trotz der jüngsten Treueschwüre hatte sich Olmo mit einer Ablösefrei-Klausel in seinem Vertrag von Beginn an zusichern lassen, dass er im Fall einer gescheiterten Registrierung den Klub sofort verlassen könne.

Trotz aller Widrigkeiten glaubt Trainer Hansi Flick noch an ein Happy End. Ähnlich wie Olmos Berater Andy Bara, der immer wieder betont, dass sein Schützling "nur für Barca spielen will".

Flick glaubt an Happy End

Und Barca hätte wohl keinerlei Anreiz, etwas an seiner desolaten Finanzsituation zu ändern. Ganz nach dem Motto: Wir kommen eh mit allem durch. Mit Blick auf das Verbandsreglement ist dieses Drehbuch eher unwahrscheinlich.

Im Sommer könnte Barca dann erneut sein Glück versuchen, in der Hoffnung, die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Liga und des Verbandes dann erfüllen zu können.

Natürlich könnte er seinem Herzensklub erhalten bleiben. Dafür müsste er sich die bis Sommer auf die Tribüne setzen und Monate an Spielpraxis einbüßen. Und das im besten Fußballeralter. Über die Sinnhaftigkeit dessen kann nur Olmo selbst entscheiden.

Möglichkeit Nummer zwei: Barca verliert vor Gericht. Olmo bleibt wettbewerbsübergreifend bis Saisonende nicht spielberechtigt. In diesem Fall wird sich schnell zeigen, wie viel die Treueschwüre des 26-Jährigen tatsächlich wert sind.

Rein hypothetisch könnte so ein Konstrukt wie folgt aussehen: Ein Klub aus Saudi-Arabien oder Katar verpflichtet Olmo. Eine vertraglich verankerte "Rückkehr-Klausel" sichert Barcelona zu, den verlorenen Sohn im Sommer zum Nulltarif zurückzuholen. Alternativ könnte Olmo in Nahost gleich nur einen Vertrag für die Rückrunde unterschreiben.

Ein Deal mit Saudi-Arabien oder Katar könnte Barca und Olmo kurzfristig aus der Klemme helfen. Denn die Scheichs haben einerseits Geld im Überfluss, sind andererseits immer an Topspielern für die aufstrebenden nationalen Ligen interessiert und buhlen um die Anerkennung der europäischen Topklubs.

Denn es gibt ein verlockendes Hintertürchen, über das zwar noch nicht öffentlich gesprochen, aber mit Sicherheit in den Hinterzimmern nachgedacht wird. Vielleicht auch schon mehr.

Barca und Olmo: Hintertürchen in Nahost

Olmo: So könnte ein Nahost-Deal aussehen

Weil aber vermutlich kein Klub der Welt einem solchen Deal aus purer Freundlichkeit zustimmen würde, könnte Barcelona den Scheichs im Gegenzug VIP-Logen, Klub-Anteile oder Werbeflächen anbieten. Zuletzt hatten Käufer aus Katar VIP-Logen im Wert von 100 Millionen Euro für 20 Jahre erworben.

Auch mit Sponsoren aus Nahost hat Barcelona Erfahrung. Zwischen 2011 und 2013 zierte die "Qatar Foundation", zwischen 2013 und 2017 "Qatar Airways" das Barca-Trikot. Zwar hatte man sich vor acht Jahren wegen der prekären Menschenrechtslage im Emirat für einen anderen Trikotsponsor entschieden. Doch wie sagt der Volksmund so schön: In der Not frisst der Teufel Fliegen.

Denkbar ist auch, dass sich Barca für die kommenden Jahre zu Testspielen in der Wüste verpflichtet. Und, und, und. Es gibt unzählige Möglichkeiten der "Verrechnung". Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Alles an den Haaren herbeigezogen? Wie es der Zufall will, reist der FC Barcelona kommende Woche zum spanischen Supercup gegen Atletic Bilbao nach Saudi-Arabien (Mittwoch, 8.1., ab 20 Uhr im Liveticker). Der Wettbewerb wird aus Marketinggründen in der saudischen Küstenstadt Dschidda ausgetragen. Auch Olmo soll mitfliegen...