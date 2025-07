Wojciech Szczesny vom FC Barcelona äußert in einem Interview Kritik an der taktischen Ausrichtung von Barca-Trainer Hansi Flick.

Wojciech Szczesny kann mit der taktischen Ausrichtung von Barca-Coach Hansi Flick ganz offensichtlich nur wenig anfangen. Auf dem polnischen YouTube-Kanal "Foot Truck" erklärte der Keeper der Katalanen: "Das ist nicht mein Fußball. Auch der Erfolg verändert nicht meine Sicht der Weise auf den Stil, den ich bevorzuge."

Grundsätzlich kann der Torhüter die offensive Ausrichtung von Flicks Fußball verstehen, vor allem aus Sicht der Fans. "Das, was Barcelona in der vergangenen Saison gemacht hat, ist wunderbar. Das sieht für die Zuschauer sehr gut aus“, so Szczesny.