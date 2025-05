Die Transfersaga um Carlo Ancelotti nähert sich dem Ende. Eine Entscheidung scheint getroffen und soll bereits am Sonntag verkündet werden.

Die Anzeichen für einen Abschied von Carlo Ancelotti bei Real Madrid nehmen immer weiter zu. Der Erfolgscoach wird die Madrilenen verlassen, das berichtet nun auch die "Marca".

Dem spanischen Portal zufolge soll diese Entscheidung bereits am Sonntag verkündet werden. Nach dem Clasico gegen den FC Barcelona will der Verein demnach an die Presse treten und die Trennung verkünden.

Ancelotti wird bereits im Juni seinen neuen Job annehmen - dann wird der Italiener bei der brasilianischen Nationalmannschaft einsteigen.